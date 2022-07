Alejandro Filio se inspira en los sonidos más retro para su nuevo sencillo

Cuenta con casi cinco décadas de trayectoria, ha publicado más de una veintena de discos, incluso es considerado como uno de los mejores cantautores de México, a pesar de eso, Alejandro Filio no pierde la humildad, ni despega los pies del piso.

Su secreto es no mirar al pasado, ni preocuparse por el futuro, sino vivir el presente, disfrutar de cada momento tanto personal como profesional.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Gossip Tras su paso por festivales, llega Elvis a las salas de cine

“La carrera de un artista consciente y responsable es siempre mirar hacia adelante y no estar haciendo evaluaciones. Hay mucha gente que se trauma, se cansa, se aburre y defrauda porque no ha tenido el éxito que ha querido en el tiempo que tiene como artista. El concepto de éxito es algo que hemos desvirtuado mucho los humanos, lo hemos monetizado y empezado a contar por pesos y gramos de oro o propiedades.

“Para mí, el éxito es que tú estés haciendo lo que te gusta, que tú te sientas el mejor cuando empiezas a hacer una canción, que lo reconozcas, lo percibas y disfrutes. Éxito es hacer y vivir de lo que siempre soñaste hacer“, afirmó Filio en entrevista.

Inspirado por esa mentalidad, Filio comenzó a trabajar en su nuevo disco, que llevará por título Filio XII y que estará disponible en plataformas digitales en dos meses.

En éste explora sonidos de antaño, mezclados con lo actual.

“Es un proyecto retro, vintage, que hace una añoranza de esos sonidos y creará una nostalgia en los escuchas de 45 para arriba y que la generación actual que son chavos más jóvenes se darán cuenta de que es algo que van a estar buscando y que les gusta y que no lo habían encontrado bien conjuntado“, dijo.

De su álbum se desprende su sencillo “Despierta”, que nació desde hace años, cuando su hijo de ahora 27 años, tenía tres, pero que hasta hoy cristalizó.

Gossip A José Mrochek la música lo hace volar y llegar lejos

“Mi hijo puso sus zapatitos a lado de mi cama, pegados a los míos y cuando vi esa imagen entendí que era una especie de acercamiento que un niño pequeño podría hacer o insinuar, entonces pensé: ‘¿en cuántas casas estará pasando algo similar y el hijo pida la atención como a mí lo hizo?’, ese es el tema y el mensaje de la canción

“La pandemia ayudó para que los papás se den cuenta de lo lejanos que estaban de sus hijos y viceversa, por eso el arreglo se hizo con sonidos ochenteros”, aseguró.

El cantautor recién celebró su cumpleaños número 62; para él la edad sólo es un número, ya que lo importante es cómo te sientas.

“No, no me preocupa (la edad) tengo una ventaja aproximadamente de 20 años, es decir, me veo físicamente de 45-50 años y tengo 62. Siempre he tenido esa ventaja, verme más joven de lo que soy.

“Es cuestión de genética y herencia, nunca me he puesto a pensar en el tiempo, no camino ni atrás, ni hacia adelante, siempre vivo el momento y duermo mucho“, aseguró.

Para el 22 de julio, el artista presentará su nuevo tema “En Esta Inmensidad“, ese mismo día comenzará con una gira por Chile; mientras que para noviembre ya tiene agendado el cierre del Festival Pasaba Por Aquí en Querétaro.