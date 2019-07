Alex Perea regresa por todo el rating con Sin miedo a la verdad

Alex Perea no deja de poner los pies en la tierra, está consciente que Manu, el superhéroe, que busca justicia para los desvalidos, sólo es un personaje, creado por el coescritor y productor ejecutivo Rubén Galindo para la serie Sin miedo a la verdad, despierta que vuelve con más acción en su segunda temporada, luego de que la primera los colocó en el 2018 como la teleserie número uno con 2.8 millones de espectadores y confían en que estos nuevos capítulos los llevará a superar el número de televidentes.

Con un lanzamiento previo en las plataformas digitales, esta noche el estreno se realizará en televisión abierta por Las Estrellas a las 21:30 horas a trasmitirse 20 episodios con igual número de temáticas como explotación laboral, robos en autotransporte, familia de secuestradores entre otras. Alex comenta si su vida ha cambiado con el alto raiting que tiene la teleserie: “A Manu, la verdad lo he disfrutado mucho en el rodaje. Sin embargo, yo sí distingo o separo mi trabajo y mi vida real.

Cuando soy Manu, lo disfruto, es muy divertido y es complejo, porque además es un super héroe cuando tiene escenas de acción, saltando en los edificio, lo que disfruto muchísimo, además me gusta las escenas de acción, que ahora serán más. Entonces, repito como espectador también lo vivo maravillosamente”.

Durante la entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), Alex Perea, reiteró que para la segunda temporada, continuó ejercitándose porque la acción es más, lo cual “siempre me mantuvo muy emocionado, contento y los episodios están quedando increíble en su postproducción. No dejé de hacer ejercicio, me tuve que mantener ágil, aunque no hice tanto box que es lo que me gusta.