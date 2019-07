Llevarán al cine último concierto que dio Jenni Rivera

El último concierto que Jenni Rivera ofreció llegará a cines a finales de este año. Juan Rivera, hermano de la cantante, afirmó a El Sol de México que trabajan con Emilio Estefan en la edición de este show que la cantante ofreció el 8 de diciembre en la Arena Monterrey, horas antes del accidente aéreo en el que perdió la vida.

“El proyecto está a su cargo, es una especie de documental. No sé bien cómo lo esté trabajando el señor Estefan, pero sería una mezcla de escenas del concierto con imágenes detrás del escenario sobre lo que se vivió esa noche, no especialmente sobre su vida”, explicó Juan Rivera en entrevista.

Según el hermano de la cantante, el material aún en desarrollo está pensado para “verse en cines, luego lo llevaremos a alguna plataforma como Netflix y posteriormente al formato físico para los fans”, y se sumaría a los dos volúmenes del material 1969 – Siempre. En Vivo Desde Monterrey, lanzados en CD a un año de su deceso con el audio de este espectáculo.

Para contar la vida sobre la cantante se tiene planeado realizar una película, la cual están preparando con la guionista Kate Lanier, encargada de escribir la cinta What’s love got to do with it, sobre la vida de Tina Turner. “Esta era una de las películas favoritas de Jenni, por eso quisimos hacerlo con ella”, explicó.

Sin embargo, Juan Rivera comentó que se trata de un proyecto a largo plazo, “de años”, pues apenas se está trabajando el libreto, por lo que no se tiene previsto algún director o actriz que pueda dar vida a la cantante. “Kate tiene que hacer entrevistas con la familia porque de trata sobre la Jenni mujer, no sobre la artista”.

Aunque se han mencionado nombres como el de Maribel Guardia o incluso el de Charlize Theron para personifica a La diva de la banda, Rivera dijo que la elección del casting estará a cargo de los creativos encargados de la cinta, la cual será producida en Estados Unidos.

Estos proyectos se suman al lanzamiento del sencillo Aparentemente bien que fue estrenado el pasado 2 de julio, fecha en que la cantante hubiera cumplido 50 años. Esta es la primera canción inédita que es lanzada después de su muerte hace casi siete años.

“Encontré en un disco duro las bases musicales de la canción y buscando di con la voz de mi hermana, se armó el rompecabezas para esta canción. Y junto a este archivo había otras piezas que tampoco han sido lanzadas, para sumar un total de once”, señaló Juan Rivera.

Aunque de momento no se tiene contemplado publicar un disco con todas estas canciones, el productor musical destacó que las canciones serán lanzadas poco a poco. “Quizá en diciembre presentemos otra. La idea es mantener viva a mi hermana y que los fans sientan la misma emoción que con este sencillo, porque cuando lanzamos Aparentemente bien, Jenni apareció en todos los titulares y eso es lo que queremos mantener”, y agregó que en algún momento podrían formar parte de un vinilo de edición especial.