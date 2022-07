Amanda Miguel y su hija impulsan el legado musical de Diego Verdaguer

“No nos dejó problemas, no tenemos nada que resolver, nos dejó en el sentido de crear, todo lo que de alguna manera soñó y no pudo concluir musicalmente”, señala Amanda Miguel junto a su hija Ana Victoria, al anunciar más de 27 conciertos de su gira Siempre te amaré en Estados Unidos, que estaban por iniciar cuando el cantautor falleció, el pasado 25 de enero.

El tour llegará posteriormente a México, con las autonombrada “Las 2 Diegas”, como se presentaron en la conferencia multitudinaria donde declararon, que gracias a Lucca, el hijo de Ana Victoria, recuperaron la alegría.

“El bebé Lucca no nos permitió derrumbarnos. Nos trajo la vida nuevamente, si no no lo tuviéramos sería muy triste nuestra vida, pero nosotros se lo agradecemos a Dios. Sabemos que las decisiones de él son perfectas. El bebé llenó un espacio tremendo que Diego abandonó, era un hombre intenso, muy cariñoso, muy de mí, hasta para su vestuario me pedía opinión. Ahora ese tiempo yo se lo doy a Lucca, es un ser maravilloso. Nos ha cambiado la vida. No nos ha dejado estar tristes”, confió Amanda Miguel.

“Sí nos sentíamos terribles, pero teníamos que darle alegría, entretener al bebé, eso nos forzó a levantarnos, a estar felices, a vestirnos de color, a salir a la calle. Nos forzó a seguir la vida, los que aquí estamos hay que disfrutarla, porque no sabemos cuándo es tu ultimo día, tu último beso, tu último abrazo”, intervino Ana Victoria, quien tuvo que madurar ahora que reactiva el gran legado de su señor padre Diego Verdaguer.

Amanda Miguel y Ana Victoria, hablaron en torno a los conciertos que arrancan el 30 de julio en Las Vegas, Nevada y concluyen en Chicago, 19 de noviembre, en los que utilizarán lo más avanzando en tecnología para que esté presente Diego Verdaguer.

“La selección de canciones fue muy difícil, pero van a ir sus éxitos y otras con un claro mensaje de vivir la vida como es el tema La carcajada, con el que abrimos. Trae muchas sorpresas el show, realmente no se puede describir, es algo que va a conmover mucho, van a sentir la presencia de Diego Verdaguer de una manera impresionante. Él ahí estará, ahí seguirá”, adelantó Amanda

Finalmente, sobre el mensaje de la gira, la también compositora y pareja de Diego Verdaguer durante toda su carrera musical, señaló: “Hemos decidido utilizar la música que hemos creado, para acompañar a otros corazones, que como nosotros tienen alguna pérdida, algún dolor, para hacerlo llevadero, cuando se busca respuesta a este tipo de cosas que nos toca vivir, que son duras, con un poco de amor, comprensión, se pueden llevar adelante; con entendimiento y aceptación de los designios de Dios, eso es la fe, que te hace fuerte, para salir adelante en la vida”.

Madre e hija seguirán trabajando en el álbum doble de duetos que dejó inconcluso Verdaguer y que inicia con la colaboración de Los auténticos decadentes; “estamos muy ilusionadas de terminar esta producción, es un proyecto muy bonito, que se está aterrizando con clase y el respeto con el que él se manejó en su carrera, pronto se va a oír y ver en su totalidad”, resaltó Ana Victoria.