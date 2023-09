Ana de la Reguera es madrina en Festival de Cine de Venecia

El Festival de Cine de Venecia tendrá también un rostro mexicano, pues la actriz Ana de Reguera es la primera latina en tomar el rol de madrina de los Premios Kinéo, que se entregarán en una gala este 2 de septiembre.

Se trata de una serie de premios otorgados por el Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales de Italia, los cuales, tras el fallo de un amplio jurado de artistas y protagonistas de la cultura, reconocen a lo mejor del cine italiano e internacional, con la intención de promover el interés en la sociedad por el séptimo arte, desde hace 21 años.

En entrevista con El Sol de México, Ana de Reguera expresó: “La verdad es que ha sido una gran sorpresa ser convocada como madrina de este estos premios aquí en Venecia. Me he encontrado con grandes compañeros y me ha tocado ver películas de mexicanos, como la nueva que produjo Guillermo Arriaga. Estoy muy emocionada de la gala que va a ocurrir y de ser representante de México en un circuito tan importante”.

De la Reguera comentó que, además de representar a nuestro país en el encuentro cinematográfico, ahora que incursionó como productora y directora de la última temporada de su serie Ana, le ha permitido entender más y sentir como propios este tipo de eventos.

LA HUEGA ESTÁ PRESENTE

La actriz señaló que el festival se ha desarrollado de una forma especial, pues ante la huelga de los sindicados de actores y guionistas de Hollywood, los actores, como ella, no han podido hablar de proyectos que estén próximos o que ya hayan sido estrenados. Sobre sus demandas, la actriz comenta: “Antes había regulaciones muy buenas, que nos protegían con las regalías por cada vez que volvía a reproducirse un contenido donde uno participara, pero con los servicios de streaming, lo que pasa es que nosotros hacemos nuestro trabajo y nunca más volvemos a ver ni un peso. Eso es injusto, porque tu trabajo se queda en las plataformas para toda la vida.

“A esto se suma la integración de la Inteligencia Artificial y el uso de la imagen, hay muchas cosas que han cambiado y se tienen que regular. Yo, literal, de los últimos proyectos que he hecho no recibo ni una regalía, aunque sí de lo que hice hace 10 u ocho años, regalías que también con el paso del tiempo van disminuyendo. En verdad es muy preocupante haber trabajado toda la vida y no recibir la retribución de lo que has hecho”.

Los Permios Kinéo se crearon en 2022, con la intención de fortalecer el cine italiano en una época de crisis para la industria en ese país, por la falta de leyes para su impulso y promoción, una situación que, concluye la actriz y productora, es global.

“Creo que países como México, la misma Italia y Francia vivimos cosas muy parecidas. Tal vez desde afuera cada uno de los países reconozca la importancia del cine que hace cada uno de ellos, como es el caso del nuestro, que es considerado como extraordinario, por los grandes directores que tenemos; pero siempre tenemos mucho con lo qué luchar para que haya mejores condiciones para hacer cine, tanto fiscales, como de las mismas empresas”.