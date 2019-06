Anabelle 3: Viene a casa ¿más terrorífica que El Exorcista?

Desde que se estrenó el exorcista en 1973, ninguna película había podido reflejar de una manera tan espeluznante, los exorcismos, tal vez la película que más se le acerco fue El exorcismo de Emily Rose, la cual buscaba generar la misma reacción que la cinta antes mencionada, finalmente en el año 2012 el cine de terror se había estancado en cintas que no ofrecían nada nuevo a la audiencia, de vez en cuando surgían propuestas como la dama de negro que buscaban darle un nuevo aire al género, pero no lograban destacar, es así que en el año 2013 llegó a la pantalla grande El conjuro, cinta basada en casos reales de Ed y Lorraine Warren, investigadores paranormales, el director elegido para este filme fue James Wan, quien ya contaba en su historial con cintas como Saw, El títere y La noche del demonio, cintas que ya contaban con una amplia aprobación por parte del público, pero sería con la saga del conjuro que revolucionaría el género del terror.

El conjuro cinta que inauguró el Universo Warren nos mostraba un caso de este matrimonio, el cual se centraba en una casa de campo, la cual estaba maldita por una bruja, dentro de la película se incluyó a la muñeca Annabelle, la cual tiempo después tendría su propia película.

Un año después llegaría a las salas de cine Annabelle cinta dirigida por John Robert Leonetti y producida por James Wan, en el filme podemos ver como la muñeca aterroriza a un matrimonio, mientras intenta apoderarse de sus almas, el filme inicia con la entrevista de tres jóvenes, los cuales relatan sus experiencias con la muñeca, al término de la cinta se puede observar que uno de ellos vende a Annabelle. Al final de la cinta se indica que la muñeca real se encuentra en el museo de los Warren.

Para el año 2017 y 2018, se estrenaron los filmes Annabelle 2: La creación y La monja, cintas que guardaban cierta conexión entre ellas, en la segunda entrega de la muñeca, podemos observar los acontecimientos que llevaron a que esta fuera poseída por un demonio, dentro de esta cinta una de las protagonistas muestra una fotografía donde se observa una monja, la cual será protagonista de su película homónima y quien también aparece en la segunda parte del conjuro; la película termina justo donde comenzó la primera de esta saga. Cabe señalar que la cinta El curso de la llorona, estrenada este año, también se entrelaza con el universo Warren al presentar al personaje del Padre Pérez, el cual también aparece en la primera parte de Annabelle.

Finalmente este año llega a las salas de cine, la tercera entrega de esta saga, la cual se titula: Annabelle 3: Viene a Casa.

Esta cinta se centrará en la verdadera historia de la muñeca, la cual se encuentra resguardada en la casa de los Warren, y justamente será ahí donde la historia comienza. Una vez que este matrimonio ha logrado atrapar a la muñeca en una habitación, y la encierran en una caja de cristal, la cual es bendecida cada semana por un sacerdote, estos tienen que realizar un viaje de urgencia, razón por la cual dejaran a su hija a cargo de dos niñeras, y será precisamente una de ellas la que libere por accidente a la muñeca de su confinamiento, quien acompañada de varios espíritus y demonios, que al igual que ella se encontraban encerrados en esa habitación, intentarán apoderarse de la pequeña hija de los Warren.

Esta cinta, viene a unirse al Universo Warren, el cual pronto se agrandará con el estreno de El conjuro 3, La monja 2 y El hombre torcido.