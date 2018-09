Angélica María, una artista que está de pie

Completamente recuperada, Angélica María continúa con las presentaciones de la gira Juntos por última vez… los grandes del rock en donde comparte la tarima con Alberto Vázquez, César Costa y Enrique Guzmán, quienes volverán hoy al escenario del Auditorio Nacional.



Después de la caída que tuvo la intérprete durante un concierto en dicho recinto, en donde tropezó con una bocina y se golpeó el tórax al caer sobre el equipo de sonido y ya pasado su proceso de recuperación, Angélica aseguró que su salud se encuentra en perfecto estado, pues el dolor del golpe ya es mínimo.

“Ya no me duele más que cuando toco fuerte, siento como cuando te aprietas un moretoncito en las costillitas, pero ya estoy muy bien. Ya puedo dormir de ladito, ya puedo bailar, he podido cantar perfectamente para seguir con la gira”, comentó la actriz, quien agradeció la preocupación y muestras de cariños de su público.

Fue la misma Novia de México quien tomó el percance que sufrió con muy buen humor y añadió divertida que en esta ocasión se le verá en el escenario “con un gran paracaídas”, explicó acompañada de una carcajada.

Para la presentación de hoy la intérprete aseguró que ella “quisiera poder cantar todas las canciones, pero no se puede. Pero sí hice muchos popurrís, cosa que no hubo en el primer show que tuvimos en el Auditorio. Es muy emocionante estar con mis compañeros, que el público coree todas las canciones y sobre todo que nos acompañen jóvenes, eso es una maravilla. No hay cómo pagarlo, solamente con la entrega y tratando de divertirlos, con caídas y todo”.

Después de una larga y exitosa temporada del concepto musical, la mamá de Angélica Vale confesó que les ha sorprendido el éxito y la respuesta del público que les pide visitar lugares como centro y Sudamérica, además de México y Estados Unidos.

“Ha sido una revolución esto es un exitazo en todos lados. Ha sido una cosa preciosa. Nos dan muestras de amor de parte del público que creció con nosotros.Es una añoranza que siente la gente grande por su juventud y después el amor por nosotros que le han transmitido a sus hijos y a sus nietos. Entonces que vaya toda esa gente maravillosa a vernos es padrísimos. Nunca pensamos que fuera a ser este exitazo”, indicó.