Anni B Sweet presenta su nuevo material, Universo por estrenar

La cantante española Anni B Sweet, se encuentra en México promocionando su nuevo álbum Universo por estrenar, en entrevista con Organización Editorial Mexicana nos platicó más sobre este material.

Anni se dio a conocer hace algunos años en el país cuando colaboró con el grupo Zoé en el tema Poli, razón por la cual le guarda cariño a la banda. “En su momento nadie me conocía y ellos me dieron visibilidad para que la gente pudiera conocerme, además estuve abriendo algunos de sus conciertos, en los cuales los fans me recibieron muy bien, aquí la gente es super cálida y muy cercana, por eso los artistas hacemos el esfuerzo por venir a México”, comentó.

Este nuevo material marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de la artista, y uno de los cambios más significativos es que todos los temas del disco están grabados completamente en español, cuando la cantante siempre se ha distinguido por cantar en inglés.

“Realmente ha sido por un cambio que necesitaba, llevaba ya un tiempo cantando en inglés, nunca me lo propuse de otra manera y hubo un tiempo en el que estuve un poco bloqueada, no sabía muy bien como avanzar, y me di cuenta que ese bloqueó era porque el cuerpo me estaba pidiendo un cambio, necesitaba experimentar con cosas nuevas, algo que considero es primordial en el arte, es por eso que quise salir de mi zona de confort y grabarlo todo en español para ver cómo me sentía en otra situación y me encontré con una maravilla, con un universo nuevo que me ha encantado”, expresó.

El nuevo álbum está conformado por 12 temas, en los cuales el elemento predominante es la psicodelia “este disco tiene un punto más especial, el sonido está vivo, en los conciertos metíamos psicodelia, pero no en el disco y yo me propuse desde un principio meter ese sonido en este álbum y la cosa ha ido muy bien, la gente le ha dado tanto cariño que veo un futuro bonito con el disco y con la gira”, finalizó.