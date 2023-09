Arcadi Palerm-Artis alivia su duelo con Oliverio y la piscina, su ópera prima

Para su ópera prima, el director Arcadi Palerm-Artis apostó por desarrollar una historia donde se aborda el dolor que ocasiona la muerte de un ser cercano, la depresión que esto desencadena, así como la culpa que otros integrantes sienten por distintas decisiones tomadas a lo largo de su vida.

Inspirado por la muerte de su padre, escribió Oliverio y la piscina, filme que retrata el duelo que vive un joven de 13 años (Alejandro Areán) tras el deceso de su padre; éste decide que la piscina del jardín de su casa sea la que lo acompañe en este proceso, dejando a sus amigos, su nana y su madre de lado.





“Justo, a partir de mi propio duelo surgió todo esto, empecé a tener la idea original mucho más clara y busqué a Gibrán Portela (escritor) que es mi amigo y ya habíamos escrito juntos otras cosas, le conté, se interesó y escribimos este proyecto con mucho entusiasmo. Hicimos la película que queríamos ver y disfrutar en el cine”, afirmó Artis en entrevista.

Sin duda, este ejercicio ayudó a sanar sus propias heridas, reveló. Logró hacer catarsis de su vivencia y fue que, a través del arte, se liberó de muchos pensamientos que sólo le afectaban.

Cortesía Pin Point

Cine ¿Su última película? Woody Allen considera el retiro tras estreno de "Coup de chance"

“El proceso de escritura ayuda mucho a sanar, sobre todo la parte de estar plasmando cada uno de los momentos difíciles que se atraviesan con esas pérdidas, pero no nada más eso, estar repensando tu proceso y viviéndolo, así es como te das cuenta a veces de que no has acabado de trabajar algunos aspectos de tu vida, cuando estás repensando y repasando la parte que te sigue haciendo ruido es porque aún no sanas y la escritura te ayuda a verlo”, expresó Artis.

Mónica Huarte da vida a Lily, madre de Oliverio. Ella es una terapeuta que intenta utilizar sus conocimientos para afrontar, de la mejor manera, la muerte de su esposo, quien minutos antes de morir, le había pedido el divorcio.

La relación que mantiene con su hijo no es como ella quisiera, ambos sienten rabia por la situación, pero se enfrascan en sus propios mundos, lastimándose aún más.

“La historia de la mamá con Oliverio es la misma que viví yo con mi mamá, se murió mi papá y no sabíamos qué hacer con el dolor y lo que hicimos fue pelear, porque es lo único que haces cuando no sabes enfrentar tanto dolor y cuando leí el guion, le llamé a mi mamá para decirle que me arrepentía mucho.

“Por primera vez vi su punto de vista, como ella lo vivió, nunca me puse en su lugar y Arcadi me ayudó mucho, él fue una gran guía para saber dónde quería que fuera Lily, un personaje absolutamente anestesiado de las emociones, casi una inválida emocional”, expresó Huarte.

Curiosamente, tanto Huarte como el director se conectaron mucho más entre sí debido a que ambos compartían la muerte de sus respectivos padres, pero lo más impresionante es que sus papás nacieron el mismo día, un 8 de mayo.

Cultura [Entrevista] Julieta Egurrola va por otro Ariel

“Sin duda, este es un regalo que nos están mandando nuestros padres para sanar su pérdida”, aseguró Huarte.

A la trama se le suma la historia de la nana de Oliverio, Rosita (Jorge Zárate), una mujer trans que está próxima a reencontrarse con su hija biológica, pero teme que su cambio de género pueda ser un impedimento para concretar una buena relación con su descendiente.

“Gibrán Portela y yo tenemos un amigo en común, que su nana se llama Magda y Rosita está basada en ella, era el único amigo que teníamos Gibrán y yo, que tenía una nana, fue muy natural.

“Yo creo que, en el pasado, la interpretación de este personaje a nivel colectivo habría sido muy distinta, ahora es un tema muy tratado, muy revisado, muy politizado. He tenido la suerte de ver que sea muy bien recibido el personaje de Rosita, Jorge Zárate hizo algo bien entrañable, natural, hay algo ahí bien hecho en el personaje que asumió”, indicó Artis.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Oliverio y la Piscina se estrenará el 7 de septiembre, en cines de circuito cultural en la Ciudad de México, así como algunas salas de Cinemex en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Xalapa, y Cuernavaca, entre otras ciudades.