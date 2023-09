Documentan la historia de The Sonics

Cuando era niño, el padre de Jordan Albertsen le regaló un disco de una banda llamada The Sonics, titulado Boom. En aquel entonces Albertsen, quien no imaginaba que muchos años después se convertiría en escritor y director de cine, se enamoró del grupo, aunque, como pasaba con muchos grupos de la época, la información sobre la banda era escasa.

Décadas más tarde, Albertsen, ya convertido en director de cine, estuvo en condiciones de localizar a esa banda y de contar su historia en un documental que lleva precisamente el nombre de Boom a film about the Sonics.

Y podría parecer la historia de cualquier grupo de rock al que la historia no le hace demasiada justicia. Pero la singularidad del tema radica en que esta no fue cualquier banda, sino una de las primeras agrupaciones a las que se les consideró punk… Más de una década antes de que el término se popularizara en el mundo entero.

Sí, los Sonics se adelantaron a la movida punk, de hecho han confirmado en entrevistas que cuando ellos iniciaron el grupo solamente tenían la intención de hacer rock and roll, sin mayores etiquetas.

Aunque eso sí, lo suyo era un rock and roll bastante salvaje para su tiempo, de ahí que se les considere pioneros involuntarios, o como se les calificó mucho después, “proto-punk”.

“Quisimos hacer una película que defendiera el legado de esta gran banda y que presentara a toda una nueva generación la música trascendental que ayudó a dar forma a la historia de lo que estaba por venir”, ha dicho Albertsen acerca de este filme, que ha estado proyectándose en distintos festivales de cine.

“Nuestro objetivo fue contar la historia no contada del ascenso y la desintegración de una de las bandas más influyentes del rock and roll y demostrar cómo su música siguió viviendo y lentamente plantó sus raíces en casi todos los grandes movimientos musicales desde entonces, desde el proto-punk de The Stooges, hasta las escenas punk de Nueva York y el Reino Unido y el grunge de principios de los 90, hasta el resurgimiento del garage-rock de principios de los dosmiles”.

Desde el surgimiento, la separación y eventual regreso de la banda, la cinta cuenta la historia del grupo con todo y sus pausas, pero también es interesante ver que en esta historia no hay demasiados ingredientes morbosos, de esos que suelen asociarse con el género, como drogas, peleas o separaciones escandalosas.

Y ese es precisamente uno de los aspectos que podría hacer de esta cinta, un documento interesante sólo para los aficionados a la música, ya que al no haber muertes trágicas ni excentricidades de por medio, se convierte en una cinta dirigida sólo a los aficionados a la banda.

Eso sí, se trata de una historia bien contada, que entra y sale de las distintas épocas del grupo y con suficientes entrevistados y fuentes que confirman la importancia de esta icónica agrupación, en donde destacan las voces de Larry Parypa, Andy Parypa, Gerry Roslie, Rob Lind, Bob Bennett, Dusty Watson, Mike McCready y Krist Novoselic.

“Visualmente estamos comprometidos con hacer un gran viaje cinematográfico para nuestra audiencia. Esta película será grande, audaz y ruda… igual que la banda”, apunta Albertsen.

“Los verdaderos héroes anónimos del rock and roll”

The Sonics se formaron en 1960 en la ciudad portuaria de Tacoma, Washington. Durante los años siguientes, hubo una lista rotativa de miembros; En particular, el cambio de guardia con mayor frecuencia parecía ser el baterista y el teclista. La formación más emblemática de Sonics incluye a Larry Parypa como guitarrista principal y coros, Andy Parypa en el bajo, Gerry Roslie era el cantante principal, Rob Lind tocaba el saxofón y la armónica y Bob Bennett era el baterista. En 1964 la banda iluminó las listas locales con su sencillo "The Witch", que tiene la distinción de ser el sencillo local más vendido del área noroeste de Estados Unidos.

Su siguiente sencillo, "Psycho" también fue bien recibido en esa región de Washington, y los jóvenes compañeros de banda pronto se encontraron de gira. Grabaron dos álbumes, pero cuando firmaron con Jerden Records, con sede en Hollywood, las fisuras ya empezaban a desgarrar a la banda. Si su primer disco fue un fracaso probablemente tuvo algo que ver con eso.

Aún así, como puntualiza el director de la cinta, “The Sonics son los verdaderos héroes anónimos del rock and roll. Y una de las únicas razones por las que cierta música no apesta del todo hoy en día"

Ve el tráiler del documental aquí: https://youtu.be/LvO1dy7ak-8?si=NLMK6wfLKVGSoSZc