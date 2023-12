De Cristina Pacheco a Chabelo: artistas y celebridades que fallecieron en 2023

El 2023 está en su última recta y con ello recordamos a algunos artistas y celebridades tanto mexicanas como del mundo, que fallecieron este año.

Algunos nos dejaron recientemente, tal es el caso de la periodista Cristina Pacheco quien había dejado su programa “Aquí nos tocó vivir” por problemas de salud y una semanas después falleció.

En esta ocasión haremos un repaso de las celebridades que murieron este 2023 y que dejará un gran legado en el mundo artístico.

Celebridades Adiós Don Cangrejo: los otros personajes a los que Luis Pérez Pons dio su voz

23 de enero | El famoso comediante Leopoldo Roberto García Peláez, mejor conocido como "Polo Polo" murió a los 78 años de edad. Vivió la cumbre de su carrera en las década de los 80 y 90, estaba retirado del medio artístico debido a que padecía Alzheimer.

. La escritora y periodista Cristina Pacheco murió a los 82 años, luego de que a inicio del mes se retiró de su programa en Canal Once debido a "graves problemas de salud". Durante más de medio siglo, Cristina Pacheco recorrió diferentes espacios de la urbe chilanga recopilando testimonios de la gente a pie para conocer el sentir de los habitantes.





Famosos internacionales

La intérprete de What's Love Got To Do With It falleció este miércoles tras una larga enfermedad en su castillo de Kusnacht, cerca de Zúrich. El verdadero nombre de la estrella del rock era Anna Mae Bullock, nacida el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee.