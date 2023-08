Autos, mota y rocanroleros: narran la historia de la odisea de Avándaro

En 1971, dos amigos planearon una reunión de grupos musicales para amenizar una carrera de autos en el Club de Golf Avándaro, pero tuvieron que lidiar con una multitud, en dos días de lo que se convirtió en el primer festival de rock en México. La historia de Eduardo El Negro López Negrete y Justino Compeán, se cuenta en la cinta Autos, mota y rocanrol, de José Manuel Cravioto.

“Para mí, Avándaro fue el último lugar donde todos los Méxicos fluyeron, muchos fumaron, se encueraron juntos y se bañaron de música y de agua de lluvia. Creo que fue el primer concierto masivo de rock, fuimos innovadores en ese sentido, resultó el primer evento de esa magnitud, sin planearlo”, afirmó Cravioto en conferencia.

Protagonizado por Alejandro Speitzer, en el rol de El Negro y de Emiliano Zurita como Compeán, el filme es fiel a la época, aseguró Speitzer.

“Hablando de época, hay una forma en la que los jóvenes hablaban, eso lo pudimos profundizar. Cravioto nos dio las herramientas necesarias para desarrollar nuestros personajes, además de que, en mi caso, El Negro murió, pero da la casualidad que la hija de un amigo mío fue amiga de él, una de estas casualidades maravillosas que da esta profesión”, dijo Speitzer.

“Pude platicar con ella y nos identificamos, en ese sentido me fui encontrando con otras casualidades, me fui metiendo lo más que pude en su vida, al no haberlo podido conocer en persona. En ese entonces, la vida era otra, lo que se vivía en México era distinto y representar a un grupo de jóvenes que pusieron sobre la mesa muchos cuestionamientos, eso me parece que pudimos imprimirlo”, agregó el actor.

Ianis Guerrero, Ruy Senderos, Juan Pablo de Santiago, Luis Curiel, Enrique Arrizon y el comediante Alex Fernández completan el elenco de la comedia con algo de thriller.

El que la historia sea de dos amigos, acompañados de un grupo de hombres en general, esto no significa que no se encuentre ninguna mujer dentro del equipo técnico. La productora Mariana Franco aseguró que, aproximadamente, un 60 por ciento de mujeres conforman el grupo de producción, en áreas como diseño, vestuario, edición, entre otras.

"Detrás de cámaras somos muchas mujeres, aproximadamente el 60 por ciento del crew somos mujeres, las áreas encabezadas por mujeres en distintos departamentos como diseño de producción, vestuario, editora, la cabeza de toda la producción. Es una historia de dos hombres, de dos amigos que se juntan con un grupo de amigos que hacen unas carreras y les sale todo mal porque concluye en un concierto, pero detrás de toda esa magia de producción, en las cámaras hay muchas mujeres", aseguró Franco.

La cinta es independiente, por lo que aún no se tiene una distribuidora ni plataforma para su estreno.