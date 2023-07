No sólo es Margot Robbie y Ryan Gosling: conoce al elenco completo de Barbie

"Barbie" es la película más esperada del verano y ya se ha convertido en todo un éxit, incluso previo a su estreno, gracias a su campaña de promoción, donde hemos visto desfilar a Margot Robbie en autuendos que han hecho homanje a la famosa muñeca.

Asimismo, Ryan Gosling ha hecho su parte como "el Ken perfecto" que siempre acompaña a la actriz durante las alfombras rosas que han conquistado al público alrededor del mundo.

Sin embargo, muy poco se ha hablado sobre el resto de su elenco y es por ello que hoy te lo damos a conocer previo a su estreno este jueves 20 de julio.

¿Cuál es el elenco de Barbie, la película?

Además de Margot Robbie y Ryan Gosling, otra de sus protagonistas es America Ferrera, quien interpretará a Gloria, la humana que terminará encontrándose con Barbie en el mundo real.

El elenco lo conforman "Otras Barbies y Kens", que estarán en aquel mundo mágico, donde al parecer todo es diversión y felicidad.

La Barbie presidenta interpretada por Issa Rae

La Barbie doctora interpretada por Hari Nef

La Barbie escritora interpretada por Alexandra Shipp

La Barbie abogada interpretada por Sharon Rooney

La Barbie Nobel de Física interpretada por Emma Mackey

La Barbie sirena interpretada por Dua Lipa

Las disintas vrsiones de Ken serán encarnadas por Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Scott Evans.

Y finalmente, tenemos a nuestra fabulosa narradora a cargo de la ganadora del Oscar, Helen Mirren, quien llevará de la mano para contarnos la curiosa historia de la famosa muñeca.

El legado de Barbie

"Barbie" contó con un presupuesto de 100 millones de dólares para materializar una obra que continúa el legado de la famosa muñeca que fue animada por primera vez en el especial para televisión "Barbie and the Rockers: Out of This World" de 1987.

Casi 65 años después de que Ruth Handler -fundadora de la empresa juguetera Mattel- sacara al mercado la muñeca, su directora Greta Gerwig decide reflexionar sobre cuestiones relacionadas con la representación femenina, el empoderamiento y hasta la masculinidad tóxica, muy presentes en nuestra actual la sociedad.

Cabe destcar, que la cinta llega a Estados Unidos, Europa y Latinoamérica con grandes posibilidades de convertirse en uno de los títulos del año, a pesar de que la huelga del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) haya ensombrecido su última semana de promoción.

Con información de EFE