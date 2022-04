¡Son idénticos! Así se ve Benito, el hijo mayor de Gustavo Cerati

Según el dicho mexicano, "la manzana no cae lejos del árbol"; sin embargo, en el caso de Benito Cerati, hijo del fallecido líder de Soda Stereo, Gustavo Cerati, la frase se cumple sólo a medias, ya que el parecido físico y la vocación musical es lo que más los une.

Generalmente, el parecido con los padres suele ser algo que se da por sentado, pero en el caso de los hijos de celebridades o de personas destacadas en cualquier ámbito es inevitable que surjan las comparaciones entre ellos.

Además de la vena artística, Benito Cerati tiene un parecido asombroso con su padre. / Foto: Instagram @vanity.sex

Benito Cerati no es la excepción, más aun por el parecido físico que tiene con su padre además de su vocación por la música, pero la personalidad estridente lo ha distinguido de su padre.

Como un buen millennial, Gustavo se ha caracterizado por su actividad a través de redes sociales, donde frecuentemente se posiciona sobre temas como la violencia de género o contra la comunidad LGBT+, por lo que se le considerara como un activista en estos dos frentes, que además a llevado a su música, como ocurrió con el disco UNISEX, de Zero Kill, la banda que encabeza.

Sobre el tema, el multifacético artista comentó hace unos años para la Agencia Presentes: "Mi género no es fluido, estuvo siempre estático. Lo que ha pasado conmigo es lo que le pasa a todo el mundo: represión de algunas partes de mí por la necesidad de pertenecer. Una vez que solté todo eso y me fortalecí en mi autoestima y dejé de querer 'agradar', me di cuenta de que estaba funcionando 'a la mitad', y que tenía toda una otra mitad sin explorar".

Aunque el líder de Zero Kill utiliza sus redes para posicionarse sobre estos temas, la exposición también le ha causado algunos problemas. Por ejemplo, el pasado mes de marzo se viralizó un tuit en el que hizo referencia a dar drogas a hombres heterosexuales para que tuvieran acercamientos sexuales con otros hombres.

Muchos usuarios de Twitter se lanzaron en contra de Cerati, señalándole que eso era abuso sexual, e incluso cuestionando cuántas veces él habría dado drogas a alguien para aprovechar la situación.

El músico tuvo que escribir un nuevo tuit en el que explicaba que nunca había hecho nada similar y que sólo se había tratado de un comentario desafortunado, por lo que eliminó el texto de la red social.

Benito Cerati es el mayor de los hijos que concibieron Gustavo Cerati y la modelo y artista chilena Cecilia Amenábar. Según él mismo ha contado, aunque creció rodeado de arte, sus padres nunca lo llevaron hacia ese mundo, pero siempre tuvo una inclinación por ello.