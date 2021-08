Canciones de Cerati que pensabas eran de amor y vivimos engañados

La mejor forma de rendir tributo a los grandes artistas es recordando su legado y este 11 de agosto Gustavo Cerati, quien marcó a más de una generación con éxitos junto a Soda Stereo como "La Ciudad de la Furia", "Música Ligera" o "Canción Animal", estaría cumpliendo 62 años.

Muchas de sus canciones son perfectas para escuchar cuando uno se siente enamorado o con el corazón roto; sin embargo, aunque suene algo casi imposible, no todas fueron escritas con esta dedicatoria.

Te contamos algunas de las historias que hay detrás de algunas canciones que tienen un significado distinto al que se imaginaba.

Té para tres

Imaginar la escena que te sugiere "Té para tres" es completamente diferente a la verdadera razón por la que fue escrita.

Este gran tema escrito por el propio Cerati y puesto a la venta en 1990, nació después de que el cantante argentino se reuniera con sus papás, Juan José Cerati y Lilian Clark, para hablar sobre el cáncer en fase terminal que le habían detectado a su padre.

El cantante lo describió como uno de los episodios más tristes de su vida y que al final decidió plasmar en una canción que detalla lo que vivió en ese tiempo.

"Estábamos tomando el té porque en casa nunca faltó el té, como buena heredera de irlandeses que soy. Estábamos los tres, Gustavo, mi marido y yo. Teníamos en la mano el último análisis que iba a confirmar o no la enfermedad y en qué estado estaba. La verdad que los resultados eran muy negativos", contó en una entrevista la madre de Gustavo Cerati.

Adiós

Sin duda, es uno de los temas más emocionales de Gustavo Cerati , quien formó la banda de rock, Soda Stereo, en 1982; sin embargo, hay algo más detrás que sólo enfrentar una ruptura amorosa.

Esta canción tiene dos caras, por mencionarlo de una forma, ya que en alguna ocasión, el cantante aseguró que además de abordar el final de una relación, "tiene un sentido evolutivo".

"Hay un momento que dice que separarse de la especie (...) Como que comprender que a veces hay que decir adiós para crecer", refiriéndose a que no solo es aprender a soltar a una persona, aplica en todo lo que se relaciona con el ser humano, incluso en el aspecto laboral, pero que finalmente, lo lleva a conseguir sus metas personales.

Puente

Cerati definió que esta canción habla de varios tipos de puentes y no necesariamente el de una pareja, puede ser el anhelo de un hijo, o de cierta situación que se espera con ansias.

“Por un lado, uno podría hablar de una reacción romántica, de una esperanza de llegada, y el puente que se genera entre dos personas, y por otro lado es un puente con la gente también”.

La periodista argentina, Maitena Aboitiz, describe en su libro “Cerati en primera persona” parte del proceso creativo del cantante para crear este tema que se ubicó en el lugar número 59 de las mejores canciones de la historia del rock argentino.

“Son esos paladines que uno tiene. Cuando estás haciendo el disco están ahí apoyándote y vienen y te traen cosas escritas. Algo que tenía que ver con los átomos de alguien. Otra cosa que me acuerdo es de Leo García: causa y efecto. Un día vino y me dijo: ‘Estoy todo el tiempo pensando en causa y efecto’ y como estábamos cantando juntos y esa parte la tenía que cantar él conmigo, lo agregué”.

Me quedo aquí

Se podría pensar que esta canción, a la que también llamó "Tsunami", fue escrita para una mujer que traía vuelto loco al cantante, ya que Cerati, un amante de la lectura, sobresalía por plantear infinidad de metáforas y alegorías en sus letras, incluso, su hijo Benito causó gran revuelo luego de declarar el año pasado que el 98 por ciento de las canciones de su padre son "metáforas sobre sexo".

Sin embargo, cada uno de sus temas tendrían un mensaje oculto, algo más allá de lo que se puede entender la primera vez que se escuchan.

"Me quedo aquí" es un tema que nació de los sentimientos que tuvo el cantante al observar lo que había dejado a su paso el tsunami en Indonesia en 2004, donde murieron 227 mil 898 personas.

"Es la representación de lo que pasó con ese tsunami de Indonesia y la sensación que tuve era que esas palabras eran equivalentes emocionalmente para todos. Sentí además que en ese año, particularmente, se movieron muchas cosas y me puse en la piel de aquel que estaba en New Orleans o acá en Santa Fe: le llega el agua y se queda ahí porque adónde va a ir. O sea, es esa relación con la tierra", explicó Gustavo Cerati.

Lanzan video inédito por sus 62 años

Para celebrar el 62 aniversario del nacimiento de Gustavo Cerati, se hizo público un video inédito de su éxito "No te creo", lanzado originalmente en 2002 como parte del disco "Siempre es hoy".

A través de las redes sociales se dio a conocer un adelanto del regalo de cumpleaños que disfrutarían todos los fans del cantante que nació el 11 de agosto de 1959, en Buenos Aires, Argentina.

El video está disponible desde la noche del martes 10 de agosto y ya cuenta con más de 105 mil 300 visualizaciones.





Muere Cerati, pero sus éxitos lo mantienen vivo

Joyas hechas canciones fue el gran tesoro que nos dejó el argentino, desde que estuvo con la banda Soda Stereo, hasta los éxitos que hizo como solista.

“De música ligera”, “La ciudad de la furia” o “Persiana americana” marcaron su tan definido y único estilo de la agrupación a la que pertenecía, en los 80´s y 90´s.

Con ellos grabó siete discos: Soda Stereo, Nada personal, Signos, Doble vida, Canción animal, Dynamo y Sueño Stereo y cinco como solista: Amor amarillo (que hizo cuando todavía formaba parte de Soda Stereo), Bocanada, Siempre es hoy, Ahí vamos y Fuerza natural. Fue precisamente cuando presentó este último álbum en 2009 que declaró: “Si yo me retirara ahora en este momento, que no creo que sea muy factible, pero supongamos que sí, me iría contento por Fuerza natural”.

Lamentablemente Cerati tuvo que poner pausa a su carrera musical luego de que el 15 de mayo del 2010 sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, tras ofrecer un concierto en Caracas, Venezuela.

Previo a esto, ya había sufrido un tromboflebitis, debido a su tabaquismo el cual era muy fuerte, tanto, que llegaba a fumar hasta 40 cigarros diarios. El músico estuvo así por cuatro años, hasta que decidieron desconectarlo.

A los nueve años, Cerati recibió su primera guitarra, y de ahí la música lo acompañó en toda su vida.

Por esto y más, siempre le diremos “¡Gracias… totales!”