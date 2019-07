Beto Cuevas muestra su lado emotivo en Jesucristo súper estrella

Para Beto Cuevas representar el papel principal en el musical Jesucristo Superestrella no fue fácil, reconoce que sí se vio afectado y hasta hubo lágrimas. “Representar a Jesús no es fácil, siempre el espíritu se ve involucrado y de alguna manera hasta se goza el personaje, tardaba después de algunas escenas en recuperar el aliento, pues las convulsiones por los sollozos duraban por un buen rato”, expresó el exintegrante del grupo La Ley.

“Me siento honrado de ser parte de este musical, llevo 30 años en los escenarios y por primera vez me integro a una obra y claro, representar a Jesús me ha cambiado hasta en mi percepción de la fe, no fue fácil recrear la crucifixión, mucho menos los momentos de los azotes, pero ha sido una gran experiencia no sólo profesional, sino espiritual, pues me ha abierto más el entendimiento de lo que hizo Jesús por la humanidad, el desgaste físico es arduo, pero hay que ser humildes y agradecer de tener la oportunidad de hacer algo tan lindo como esto”, señaló.

Al respecto, aceptó que Getzemani es el tema más emocional, “es una canción que no sólo se canta, hay que sentirla, sacarla del contexto mecánico y fue la más difícil para mí, de hecho, esa fue la canción con la que audicioné y es muy emotiva, te envuelve y claro, los sentimientos afloran porque es el momento más humano de Jesús en la obra porque entiende que tiene miedo a morir”, reveló.

Sobre la preparación de aceptar la responsabilidad de interpretar al Nazareno, Cuevas dice que le llevó un buen tiempo adaptarse a las frases y al lenguaje, pero la ayuda de sus compañeros siempre fue muy importante. “Ver cantar a Poncio Pilatos, interpretado por Enrique Guzmán fue algo muy especial, me siento privilegiado al compartir escenario con figuras como él, sin dejar fuera a María José, la única mujer de la obra y que da vida a María Magdalena, hay temas donde la relación de ambos es muy humana, pero siempre lo divino está por encima de estos sentimientos, estoy muy agradecido por ello”.

Entrevistado antes del estreno del musical que se representará en el Centro Cultural Teatro 1, el exvocalista de La ley reveló lo que vivió durante los ensayos, pues si bien conocía el montaje, nunca había participado en algo así. “Mi ingreso fue muy diferente a los demás, yo envié un video desde mi natal Chile interpretando parte de la obra y les gustó, fue suficiente para que volara a México y me dijeran que me quedaba con el papel, pero ya hacerlo en el escenario es más intenso”, confesó el día en que se dio a conocer su participación en la obra.

Ahora, meses después de haber adoptado el papel y cargar a cuestas el peso de la cruz, Cuevas señala que esta participación enriquece su carrera y que como persona, le da una gran satisfacción. “Todo cambió ya en el camino, los tonos para interpretar las canciones cambiaron y me llevó a esforzarme más, a trabajar y encontrar la voz que se requería para darle el rendimiento, me cuido, hago ejercicio y como bien para que la voz este perfecta, sin duda el trabajo que haga de aquí en adelante, llevará un poquito de lo que es éste Jesucristo super estrella”.

Sobre interpretar al personaje, reconoce que la creación y los movimientos los construye el actor aunque siempre existe un guión que centraliza la actuación en un camino. “Me siento mucho más seguro ahora, los movimientos corporales son los correctos y claro que hay pequeñas adaptaciones y sugerencias y en las canciones que son de mi personaje, pero nada que altere o modifique la esencia de la obra”, aseguró el cantante.

Gossip Beto Cuevas será Jesucristo Superestrella

“Esta experiencia es muy enriquecedora, me hace crecer como artista, plantarme en el escenario con más propiedad y me llevo en el alma el goce de haber sido parte de este musical, aunque mi carrera musical lleva otro camino y en septiembre u octubre saldrá un disco que marca un nuevo camino de Beto Cuevas con algunos temas ya conocidos, el primer sencillo es un dueto al lado de María José y es Aquí, que salió en el año 2000 en el primer disco de La Ley”, finalizó.

Jesucristo super estrella cuenta los últimos siete días en la vida de Jesús, está basado de manera libre en los Evangelios y la versión que se estrena hoy es un combinación entre concierto y obra de teatro, la propuesta se presentó por primera vez en 2012 en Londres e incluye un despliegue de tecnología de audio, efectos especiales, video y mapping.

Destaca su elenco, conformado por Beto Cuevas (Jesús), Enrique Guzmán (El rey Herodes), María José (María Magdalena) , Erik Rubín (Judas) , Kalimba (Simón), Yahir (Pedro) y Leonardo de Lozanne (Poncio Pilatos).