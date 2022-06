La actriz Laura Prepon revela el motivo que la llevó a abortar

El viernes 24 de junio la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó la sentencia conocida como Roe v. Wade, que desde 1973 le otorgaba el derecho al aborto a todas las mujeres, lo que dividió al país en dos posturas.

Algunos estados de inmediato anunciaron que mantendrían o eliminarían este derecho, mientras que personalidades se pronunciaron al respecto y dieron su opinión, como Laura Prepon, estrella de la serie de Netflix Orange is the New Black.

Puedes leer también: Estoy aterrada: la reacción de Taylor Swift y artistas de EU por aborto

La actriz relató a través de sus redes sociales su experiencia con este procedimiento y se mostró preocupada por la anulación del fallo.

Pepron tuvo que someterse a un aborto luego de enterarse de que el feto no sobreviviría y que incluso su vida corría peligro si decidía continuar, lo que la llevó a interrumpir su embarazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Prepon (@lauraprepon)

“Uno de los peores días de mi vida fue cuando tuve que tomar la decisión de terminar con mi embarazo en el segundo trimestre”, escribió.

En ese momento, ella tuvo una opción y explicó que entiende que cada persona tiene una razón distinta para tomar esa difícil decisión.

“Pido por todas nosotras para que podamos recuperar el control sobre nuestros cuerpos”, finalizó en su mensaje.

La cienciología ya no es parte de mi vida

La cienciología es reconocida por quienes la practican como una religión, y se ha visto envuelta en diversas polémicas por acusaciones de ex miembros que aseguran que hay manipulación psicológica, chantaje y acoso por parte de los miembros.

Sin embargo, pese a haber practicado esta práctica, Laura Pepron explicó durante una entrevista con la Revista People que ya tiene varios años que no es parte de la religión y que convertirse en madre fue una de las razones.

Mundo ¿Qué dice el fallo del Tribunal Supremo sobre el aborto?

“Como una nueva madre, reflexioné mucho sobre mi propia crianza y la manera en la que mi madre fue conmigo. Me forcé a ver muchas cosas de mi vida que antes no estaba teniendo en cuenta. Ya no practico la cienciología”. aseguró Pepron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Prepon (@lauraprepon)

Además, dijo que a pesar de haberse criado como católica y judía, siempre fue de mente muy abierta desde que era niña y que en esta etapa de su vida decidió dejar fuera la cienciología.

Otras celebridades son conocidas por formar parte de esta iglesia, como Tom Cruise y John Travolta.

Actualmente Laura Pepron está casada con el también actor Ben Foster y tienen dos hijos.