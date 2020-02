Absuelven al actor Willy Toledo tras hacer comentarios contra Dios

Un tribunal de Madrid absolvió al actor español Willy Toledo de blasfemia, de lo que fue acusado por hacer comentarios ofensivos sobre Dios y la Virgen María, según la sentencia a la que tuvo acceso la AFP este sábado.

Toledo fue juzgado el 17 de febrero en la capital española por sendos mensajes publicados en su cuenta de Facebook en 2015 y 2017.

En el primero criticaba la fiesta nacional del 12 de octubre, que celebra la llegada de Cristóbal Colón a América: "Me cago en la 'conquista' genocida de América. Me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea", escribió.

En el segundo, escrito en solidaridad con tres mujeres juzgadas por blasfemia, añadía: "Yo me cago en dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de 'la santidad y virginidad de la Virgen María'".

Los comentarios encolerizaron a la Asociación Española de Abogados Cristianos, que acabó denunciándolo por ofensa a los sentimientos religiosos, un delito penado con una multa.

Sin embargo, en su decisión, fechada el 21 de febrero y difundida este sábado, la jueza del caso dijo no ver delito.

"Del tenor literal de las publicaciones y su contexto se evidencia la falta de educación, el mal gusto y el lenguaje soez utilizado por el acusado (...) Pero no acreditan por sí solos la comisión por parte del mismo de un delito de escarnio contra los sentimientos religiosos por el que ha sido acusado", reza la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación.

La sentencia recuerda que durante el juicio, el actor, de 49 años, dijo que su intención no era ofender los sentimientos religiosos de nadie, sino que su intención era política.

Willy Toledo es conocido en España por sus papeles en películas y series televisivas, aunque también por varias polémicas, algunas de ellas relacionadas con su habitual defensa de los gobiernos de Cuba y Venezuela.

El juicio contra el actor fue criticado por Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno español y líder de la izquierda radical de Podemos, que lo tachó de "sinsentido". Este sábado escribió en Twitter que la absolución recién anunciada es de "sentido común".