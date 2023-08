Alejandro Lukini vuelve a la conducción de La Isla

Tras seis años de ausencia, el conductor Alejandro Lukini vuelve al reality La isla. La nueva temporada, La isla: Desafío en Turquía, arranca este lunes 28 por Azteca Uno a las 20:30 horas el primero de sus 50 episodios, con la dirección y producción de David Limón.

“En este 2023 vienen los retos más que desafiantes y extremos para los concursantes y para el televidente es el que va a conocer a Turquía a través de las 10 ciudades que recorreremos y si no ha viajado a este país, al conocerlo por medio del reality, quizá quieran visitar la nación, a la que llegué como presentador por primera vez para conocerla y darle mi crónica de lo visto y vivido”, declaró Lukini en entrevista con El Sol de México desde tierra turca.

Te puede interesar: Capi Pérez habla de supuesto pleito con Rocío Sánchez Azuara: ni lo conozco, responde ella

Entre los 18 concursantes que perseguirán una recompensa de dos millones de pesos, se encuentran el actor mexicano Armando Araiza, la conductora venezolana de Venga la alegría Natalia Valenzuela, el actor Julio Camejo, la actriz Julieta Grajales, la boxeadora Jackie Nava, el cazador de fantasmas Carlos Trejo, la influencer Alexia García, y la entrenadora Betsabé Montaño.

Ente las 11 ciudades que tocará el reality, habrá ambientes hostiles semidesérticos, montañas, playa y un sitio urbano, adelantó el conductor.

“A mi cada noche me dan mi script de lo que haré al día siguiente. Apenas vamos en la segunda ciudad, la primera fue Capadocia, más adelante Estambul y es prematuro decir qué destreza o juegos pasarán. Sin embargo, cuando nos toque desierto, nos enfrentaremos con una tormenta o ciclones de arena.

Celebridades Curvy Zelma rompe esquema en la pantalla de televisión

“Si es montaña, puede que nos caiga una lluvia donde taparemos las cámaras mientras que los participantes realizan sus pruebas físicas. Y yo como presentador quedarme ahí con ellos y que no pare la grabación.

“Si vamos al mar, laguna, río, habrá juegos que tengan que hacer las tomas con equipo idóneo para grabar desde el agua. Lo padre de esta aventura es que tendremos todos los terrenos y se presta para hacer muy distintas pruebas en los diferentes ambientes que vayamos”, agregó.

Con la experiencia de seis temporadas, Lukini asegura que mantiene una cierta distancia con los participantes. “Yo me asemejo a un soldado que tiene a su cargo a unas personas que están en sus pruebas al máximo extremo, sin importar el sol, la lluvia o tormentas de arena.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“No me involucro con ellos, yo siempre me he manejado alejado, objetivo, imparcial, casi no les regreso una sonrisa. Ellos en lo suyo y yo en lo mío, un poco como un trabajo actoral”.

El equipo para la realización de esta nueva temporada del reality es de poco más de 200 personas, y no sólo mostrará a los concursantes de acciones extremas, también habrá recorridos turísticos de la mano de Alejandro Lukini, pionero en la conducción de realities de resistencia.