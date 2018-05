Altos precios impiden que se vendan boletos de The Rolling Stones en su enésima gira

Cada nueva gira de los Rolling Stones se anuncia más o menos veladamente como la última oportunidad de verles en vivo, pero cuando llega el momento de la verdad, el de volver a la carretera y pisar el escenario de nuevo, se despejan por enésima vez todas las dudas calculadamente lanzadas.



Porque el grupo comandado por Mick Jagger y Keith Richards, infinito y eterno, despeja todas las dudas cuando llega el momento de empezar la feria. Por eso, a estas alturas ya resulta estúpido decir o creerse que esta será la última gira de la banda comandada por Mick Jagger y Keith Richards. La que sea será porque es ley de vida y ya.



En la noche de este 17 de mayo, la banda arrancó su nueva gira europea ante 70,000 fans en el Croke Park de Dublín (Irlanda), el tercer estadio más grande de Europa, que no fueron capaces de vender todo el aforo de 80,000 localidades por culpa de los altos precios de las entradas (una tendencia peligrosa que ya es global y que también está afectando a U2 en estos días en Estados Unidos).

Para el arranque, un repertorio repleto de clásicos con un par de temas inesperados como pueden ser Neighbours -interpretada por primera vez en 15 años- y The Worst. El resto, sucesión de canciones por todos conocidas con un Mick Jagger aún incombustible a sus desconcertantes 74 años. El resto de la banda, perfectamente engrasada porque a estas alturas ya se lo saben de memoria y porque, además, dan muestras de una profesionalidad a prueba de cualquier perspicacia.



El repertorio de la velada fue el siguiente: Sympathy for the Devil, Tumbling Dice, Paint It Black, Just Your Fool, Ride 'Em on Down, Neighbours, Wild Horses, You Can't Always Get What You Want, It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It), Honky Tonk Women, Before They Make Me Run, The Worst, Miss You, Midnight Rambler, Start Me Up, Jumpin' Jack Flash, Brown Sugar, Gimme Shelter y (I Can't Get No) Satisfaction.



Una vez iniciada la gira con el primer concierto de los Stones en Croke Park, las siguientes paradas serán en ciudades como Londres, Southampton, Coventry, Manchester, Edimburgo, Cardiff, Berlín, Marsella, Stuttgart, Praga y Varsovia. En esta ocasión la banda no tiene confirmada ninguna fecha en España.