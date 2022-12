Amber Heard llega a un acuerdo con Johnny Depp: no era capaz de pasar por otro juicio

Después de una constante lucha con su esposa Johnny Depp, la actriz Amber Heard anunció este lunes que logró un acuerdo para resolver el multimillonario caso de difamación en Estados Unidos en el que se culpaban mutuamente.

En su cuenta de Instagram, Amber Heard reveló que había llegado a un acuerdo con su exesposo, aunque no reveló los términos del trato que sustituirá a los 10 millones que un jurado de Virginia le ordenara pagar a Depp.

Te recomendamos: Elon Musk llegó a Twitter y Amber Heard cerró su cuenta: lo que sabemos

Yo defendí mi verdad

En la publicación de Instagram, Amber Heard comentó que abandonará su apelación de la indemnización que se le había ordenado pagar a Depp porque "simplemente" no era capaz de pasar por otro juicio.

“Después de una gran deliberación, tomé una decisión muy difícil para resolver el caso de difamación presentado en mi contra por mi ex esposo en Virginia”, publicó Heard.

"Yo defendí mi verdad y al hacerlo mi vida tal como la conocí fue destruida", agregó.

Celebridades Johnny Depp vuelve a dar vida a Jack Sparrow y esta fue la emotiva razón [VIDEO]

"Tomo esta decisión después de perder la fe en el sistema legal estadounidense, donde mi testimonio público sirvió como entretenimiento y motivo de comentarios en las redes sociales", dijo.

"Ahora finalmente tengo la oportunidad de salir de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar", agregó.

Heard enfatiza que su caso es una muestra del proceso de revictimización de las mujeres en redes sociales cuando ellas toman la delantera.

La actriz no reveló los términos del acuerdo, pero siempre ha recalcado que el juicio fue un proceso muy duro para ella ya que notaba una clara preferencia de las personas hacia Johnny Depp.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amber Heard (@amberheard)

Fue un proceso injusto

En entrevista para NBC News, la actriz señala que entendía el veredicto del jurado ya que su exesposo era un hombre querido.

"No los culpo en realidad lo entiendo, es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico", dijo la artista

Pero también dice que nadie debería opinar sobre su vida privada y su relación con Depp.

“No me importa lo que se piense de mí, ni los juicios que se quieran hacer sobre lo que ocurrió en la intimidad de mi casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada. No creo que la persona promedio deba saber esas cosas. Y por eso no me lo tomo como algo personal".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

También dijo que en medios de comunicación y redes sociales hubo marcada preferencia a favor a Depp en lo que duró su juicio por lo que la actriz de 37 años lo calificó de "injusto".

|| Con información de Fernanda Ávila ||









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music