Elon Musk llegó a Twitter y Amber Heard cerró su cuenta: lo que sabemos

Con la llegada de Elon Musk a Twitter, muchas personas, entre ellas celebridades, han decidido abandonar la red social del pajarito azul, ya que consideran que el magnate arruinará la aplicación.

Algunas de las nuevas medidas que ha aplicado Musk y que han incomodado a los usuarios son el cobro por verificación de una cuenta, lo cual antes era gratis, así como la sustitución de los altos mandos por gente de Tesla y sus otras compañías.

Recientemente, The Daily Mail dio a conocer que la cuenta de Amber Heard había sido desactivada, ¿a qué se debe esto?

Amber Heard parece haber desactivado su cuenta de Twitter

Según The Daily Mail, la cuenta de Amber Heard desapareció a los pocos días de que Elon Musk hiciera la compra por 44 mil millones de dólares de la red social Twitter.

No se sabe a ciencia cierta por que la actriz suspendió su cuenta, pero hay dos teorías que rondan Internet: la primera es que debido al juicio con Johnny Depp y todo el proceso abrupto, quiso darse un descanso del asunto; la segunda teoría es que la llegada de Musk, quien fue su exnovio, la hizo dudar sobre su permanencia en la plataforma.









Recordemos que Head y Musk fueron pareja en el 2016, sin embargo, fue un año después cuando hicieron pública su relación. La pareja terminó en 2018 debido a la larga distancia y como ellos comentan, no tenían tiempo para dedicarse a su relación.

"Nos gustaría hablar por nosotros mismos. La distancia ha sido muy dura para nuestra relación, porque no hemos podido vernos mucho”, dijeron en un entrevista recuperada por The Daily Mail

Amber Herad y Elon Musk comenzaron su relación en el 2016. Foto: @AdnLoren





Artistas se rebelan contra Musk

Algunos de los artistas que han expresado su inconformidad son el escritor de libros de terror, Stephen King y la rapera M.I.A. El primero a través de sus redes sociales, expresó que “deberían pagarle a él”, en vez empezar a cobrar ocho dólares al mes por la verificación.

A King le respondió poco después el mismo Musk -confirmando así indirectamente sus planes-: "¡Tenemos que pagar las facturas de alguna manera! Twitter no puede apoyarse solo en los anunciantes. ¿Qué te parecen 8 dólares?", tuiteó, sin aclarar si la cantidad está todavía por decidir.

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron. — Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022





También la rapera M.I.A externó su desprecio hacia el nuevo cobro Twitter con una imagen que hace alusión a un billete "20$ For blue tic".

20$ For blue tic ? pic.twitter.com/cmIqx29wLK — M.I.A. (@MIAuniverse) November 1, 2022

También la Mujer Maravilla, Lynda Carter hizo una publicación irónica donde se mofa del cobra para cuenta verificada, "Twitter with verification vs. Twitter when I refuse to pay $20 a month for it"

Twitter with verification vs. Twitter when I refuse to pay $20 a month for it pic.twitter.com/knP5vEGg2v — Lynda Carter (@RealLyndaCarter) October 31, 2022

Sin duda, el arribo de Musk no está siendo muy bien visto, por lo que usuarios también han decidido migrar a otras plataformas como Mastodon y Discord.

Según reportes de la revista de tecnología Wired, del 20 al 27 de octubre se registró un incremento exponencial en las suscripciones a Mastodon. En los primeros días se registraron al menos 18 mil personas, situación que destacó su director Eugen Rochko.

Esto habla de la inconformidad de las personas y de cómo buscan alternativas ante el multimillonario que muchos consideran pedante e inescrupuloso.