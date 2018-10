Anitta, una couch sin mano dura

Es considerada como la reina del pop y el reguetón en Brasil y ahora Anitta incursiona en el mercado mexicano del entretenimiento como coach de La Voz… México 2018, en su primera experiencia en un reality musical.

“Yo nací cantando, yo amo cantar, tengo un amor muy grande por la música y espero seguirlo haciendo de la mejor manera y mi participación en este programa es mi arranque en México”, expresa en entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM).

Anitta es una artista con más de 52 millones de seguidores en las plataformas digitales, en las que ha alcanzado 108 mil millones de visualizaciones de sus videos en colaboración con Nick Jonas, J Balvin, Maluma y Major Lazer, y en un futuro no descarta agregar al mexicano Carlos Rivera y a la española Natalia Jiménez, sus compañeros en el reality.

Foto: Cortesía

La cantante y actriz brasileña Anitta, con escasos siete años en la música, dejó en claro que para triunfar como coach en el reality, “una de mis armas será el hecho que yo le cuente a los participantes de mi equipo la importancia de la dedicación y saber lo que tú quieres de tu vida.

“También es importante definir el tipo de artista que quieren ser, porque existen las de la muchedumbre o el artista más auténtico o más cerrado para un público que gusta de un género”.

Con tan sólo 25 años de edad, la intérprete de Medicina asegura que “Les daré tips y pasos para estar en la música. Creo que no sólo es para el ganador sino todos en general para que sigan cantando y sean exitosos en su vida independientemente de quien va a ganar”.

Anitta menciona que dentro de sus proyectos “sí contemplo realizar varios proyectos en México. La Voz… es uno de mis primeros pasos en este mercado, porque es la oportunidad que tengo, después de esto voy a trabajar más y más. México es ya parte de mi vida, parte de mi carrera”.

Foto: Cortesía

La coach brasileña confía que en esta etapa de elección de los participantes para conformar su equipo, “buscaré el talento que tenga carisma, que ame lo que hace y que también tengan una muy buena historia, una buena razón, para que sirva de inspiración”.

Adelantó que no se encasillará en un género a su equipo, “no soy de escoger estilos, sino simplemente si la persona tiene talento y me gusta nada más, yo me volteó y lo elijo. Lo mejor y bueno del programa es que el participante es el que hace el reality y él escoge a los coaches”.

Anitta no pudo evitar el hablar de Carlos Rivera, Maluma y Natalia Jiménez, sus homólogos en La Voz.., sin faltar las conductoras Lele Pons y la mexicana Odalys Ramírez.

“Me llevo increíblemente con ellos, todos son generosos. Me siento muy libre para jugar, para hacer bromas y para escoger a los participantes”.