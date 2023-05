Backstreet Boys regresan a México: celebrarán su 30 aniversario con show en Cancún

Los Backstreet Boys, el fenómeno musical que conquistó a toda una generación en los 90, vuelve a México para celebrar su 30 aniversario.

La famosa agrupación integrada por Nick, Brian, Kevin, AJ y Howie estará presentándose en Cancún, Quintana Roo, para festejar 30 años de carrera.

A través de sus redes sociales, la boy band anunció que será el 18 y 21 de abril de 2024, cuando pisarán playas aztecas y tocarán sus mejores éxitos como Everybody, As long as you love me y I want it that way.

WE’VE BEEN WAITING SO LONG, JUST CAN’T HOLD IT BACK NO MORE… so we thought now would be the perfect time to tell you we’re going to be wrapping up our 30th celebration IN CANCUN APRIL, 2024! 🎉



Los cantantes se dijeron muy contentos por la noticia y pidieron a sus fans que se preparen para la fiesta que les espera el próximo año.

Asimismo, explicaron que en los siguientes días darán más detalles sobre su concierto, por lo que si eres fan de ellos deberás estar atento a sus cuentas oficiales para saber más sobre su regreso.

Última vez que los BSB estuvieron en México

La última vez que los BSB estuvieron en México fue el año pasado durante el Festival Tecate Emblema, el 13 de mayo de 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX.

Sin embargo, en aquella ocasión fueron parte del cartel y no tuvieron un show completo como el que tienen programado para el 2024 en Cancún.

Los Backstreet Boys ya no tienen nada de Boys, pero está increíble verlos bailar como si tuvieran 15 años. #TecateEmblema pic.twitter.com/b4PRrY4cYS — Diego Valdés ✌🏻 (@diegovvhh) May 14, 2022

En aquella ocasión, la banda se dijo muy feliz de ver a su público mexicano, incluso Kevin recordó la vez que se presentaron en febrero de 2020 en el Palacio de los Deportes justo antes de que la pandemia por Covid-19 paralizara al mundo entero.

"Nosotros estamos felices de verlos y de saber que vienen a cantar y a bailar con nosotros. Los amamos, y les agradecemos que estén aquí y su cariño.

"Esto es muy surreal, la última vez que nos vimos fue en 2020, y ahora estamos de regreso. Hay mucho amor para los BSB en México, para mí y en nombre de los chicos, los amos y deben creerme, ¡vamos a volver lo antes posible!", dijo en su momento el intérprete.