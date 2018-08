Beto Cuevas evoluciona en su forma de hacer música para llegar a más personas

Sin duda alguna Beto Cuevas es uno de los precursores del rock pop en Latinoamérica. Con La Ley debutó a finales de los años 80 y durante casi dos décadas mantuvo su éxito con esta agrupación que destacó por éxitos como Mentira, El duelo o Aquí.

Sin embargo, con el boom de Spotify y otras plataformas para escuchar música, el cantautor ha tenido que evolucionar en su forma de hacer música para llegar a más gente. “Como artista he usado y aprendido a adaptarme a las nuevas formas de comunicación. Ahora lanzamos un disco y ya está disponible de inmediato para todo el mundo”.

Esto ha transformado los intereses de la gente al escuchar música, en la que el rock ha ido perdiendo presencia. “Si a competir ponemos el rock como género frente a la música urbana no hay ningún nivel de competencia, porque el nuevo pop es la música urbana, es lo que escuchan los chicos entre 15 y 20 años. Es como la música de hoy”, acepta el chileno.

El cantante acepta que “el rock sigue estando ahí, y a la gente que le gusta va a seguir buscando y disfrutando ese tipo de música”. Sin embargo acepta que el rock ha perdido presencia, “si vas a una premiación, el 90% de los premios van a ser a la música urbana porque es lo que hoy va... Y eso lo acepto perfectamente, No me interesa tratar de sumarme a un estilo musical que no es el mío”, considera.

A pesar de ello, Beto Cuevas rescata que el rock todavía tiene futuro con los escuchas más jóvenes. “El rock es un género que ahora es considerado un poco más nostálgico, pero creo que hay una nueva generación que eventualmente lo va a volver a posicionar. Espero seguir tocando música con energía para poder disfrutarlo también”, dice.

En esta línea nostálgica, Beto Cuevas promociona ahora su sencillo Fuera de mí, una canción que originalmente lanzó en el 2000 con La Ley y que ahora presenta en una nueva versión a dueto con Ana Torroja. “Siempre sentí que ésta era una canción de Mecano, entonces nos pusimos en contacto con Ana para hacerle la propuesta y lo lindo fue que su reacción fue casi inmediata. Me dijo: ‘Sí porque de tus canciones es la que más me gusta’, y eso es algo muy gratificante”, recuerda.

Esta canción es el primer sencillo de lo que será el nuevo álbum que presentará en los próximos meses y que se convertirá en su tercer material después de Miedo escénico en 2008 y Transformación en 2012. Además para el cantante es una forma de celebración previa, pues pronto conmemorará tres décadas de carrera.