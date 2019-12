Beto Cuevas recrea sus éxitos en duetos

Con 30 años de carrera, Beto Cuevas se posicionó en la escena del rock en español gracias a que fue vocalista de la agrupación chilena La Ley, cuando ésta entró en recesión, emprendió el camino en solitario que tuvo gran respuesta del público, tanto, que fue galardonado en 2013 con el Grammy latino a mejor álbum pop/rock por Transformación.

Ahora, para cerrar con broche de oro el 2019, el cantante presenta su nuevo material discográfico Colateral, con el que conecta un gran repertorio de temas musicales desde canciones inéditas, así como nuevas versiones de sus éxitos que canta en colaboración de grandes artistas.

“Este disco se divide en dos, la primera parte es una versión de canciones conocidas e importantes en mi carrera y que hago con duetos y la otra parte, son canciones originales que responden de alguna manera a lo que estoy haciendo. Siempre es una alegría completar y presentar un disco con todos ustedes”, comentó el artista durante la presentación.

Añadió que contar con tantos años de experiencia, es un respaldo para poder experimentar e innovar en la industria: “siento que con tantos años de carrera hay que darse gusto propio, yo quiero hacer música que me llene le corazón y por consecuencia el del público que me quiera escuchar, me gusta la idea de hacer cosas que no suenen a lo mismo, sino que sean un poco más originales”.

Entre los artistas con los que colabora se encuentran Leonardo de Lozanne, María José, Ana Torroja, Ely Guerra y Monsieur Periné, “me siento muy afortunado de que cada colaboración sea con personas que aceptaron y querían ser parte de este disco, no tengo expectativas, porque no va con mi filosofía de vida, más bien diría que es mucho mejor sorprenderse con las cosas buenas que te vayan llegando y no estar anticipando algo que no pasa todavía”, compartió a El Sol de México.

En cuanto a la portada del disco, es creación y producto de la imaginación del propio Beto, donde se muestra un teatro lleno con más de 60 personajes que tienen nombre y biografía “yo estudie diseño gráfico en Canadá, me gusta dibujar desde siempre, y en la cara de este disco quiero rendir homenaje al público que me ven, desde la primera hasta la última fila, es una buena oportunidad de poder mostrar otro aspecto de lo que soy como artista”.