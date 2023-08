La vez que Beyoncé le cedió su lugar a Taylor Swift para terminar su discurso en los VMAs

Taylor Swift está en boca de todos gracias al éxito de su "Eras Tour", que ahora llegará a la Ciudad de México para presentarse en el Foro Sol.

La euforia de los swifties está a todo lo que da y es por ello que hoy quisimos recordar un momento que se volvió memorable en la historia de los MTV Video Music Awards.

Lee también: Taylor Swift es la mejor jefa: entrega bonos por 100 mil dólares al equipo detrás del Eras Tour

Kanye West interrumpe a Taylor Swift

Era el 13 de septiembre de 2009 cuando Taylor Swift, una joven de 19 años había conquistado la cima de los VMAs al haber ganado el premio a mejor video por "You Belong With Me", sin embargo, cuando la cantante estaba dando su discurso de agradecimiento fue interrumpida por Kanye West.

El exesposo de Kim Kardashian subió al escenario, tomó el micrófono y dijo que Beyoncé también tenía uno de los mejores videos de todos los tiempos. Aquello dejó en shock a Taylor, quien ya no pudo terminar sus agradecimientos.

Lo anterior dejó al mundo entero incrédulo ante lo que acaba de pasar por la osadía de West al arruinarle uno de los momentos más importantes de su carrera.

🤨 Además de defender sus obras, la cantante también ha aprendido a no enfocar su atención en los demás luego de que en 2009 Kanye West, la avergonzó mientras ella recibía un premio en los MTV Music Awards.https://t.co/HZaD2Y9oZm — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 23, 2023

Beyoncé invita a Taylor a dar su discurso

Pese a lo sucedido, Beyoncé salió al rescate y cuando fue su turno de subir al escenario, prefirió sederle su lugar recordando cuando ella junto con "Destiny's Child" también ganó el galadrón a mejor video y la invitó a subir al escenario para que pudiera terminar su discurso.

"Gracias. Yo recuerdo tener 17 años de edad, cuando gane mi primer premio MTV con Destiny's Child y ese fue uno de los momentos más emocionantes en mi vida. Así que, quisiera que Taylor viniera y tuviera su momento", dijo Beyoncé.

El público reconoció la solidaridad de la intérprete de "Single Ladies" y Taylor, conmovida, finalmente pudo terminar su discurso.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Me gustaria agradecer a todos mis fans en Twitter y Myspace y todos quienes han ido a mis presentaciones este verano. Muchas gracias!", señaló Taylor.