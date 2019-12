Billie Eilish arrasa en los Apple

Madrid, 3 dic (EFE).- Con tan solo 17 años, Billie Eilish confirma su fenómeno al convertirse en artista del año a nivel mundial, compositora del año y autora del álbum del año para los Apple Music Awards, los primeros galardones que convoca la empresa tecnológica y que cuenta con otras dos categorías: nuevo artistas y mejor canción.

Los Apple Music Awards se estrenan "como una manera de coronar a los mejores y más atrevidos músicos de 2019 y el enorme impacto que han tenido en la cultura de todo el mundo este año", explica la empresa este martes en un comunicado.

Las categorías de artista, compositor y nuevo artista del año lo eligen integrantes del equipo de Apple Music mientras que los destinados a álbum y canción del año se basan en datos de streaming para reflejar las preferencias mayoritarias de los clientes de Apple Muis en 2019.

En esta primera edición han decidido coronar a la joven y rompedora Eilish en tres de las cinco categorías convocadas gracias a su "manera tan eficaz de comunicarse con el público".

Así, no solo es mejor artista internacional y mejor compositora -premio compartido con su hermano y compañero musical Finneas-, sino que su primer disco, "When we fall asleep, where do we go?", es el álbum del año por ser el más escuchado de 2019 en Apple Music con más de mil millones de reproducciones.

Además, la artista actuará en la gala de entrega de los Apple Music Awards el 4 de diciembre en el Steve Jobs Theater Apple Park, la sede en California (Estados Unidos) de la compañía.

Como nuevo artista del año triunfa Lizzo, estrella emergente del rap y el soul cuyo álbum "Cuz I Love You" y primer single "Truth Hurts" son "un manual de cómo hacer una entrada a lo grande" para el jurado.

Como mejor canción del año gana "Old Town Road" de Lil Nas X, "un himno casero, que borra las fronteras entre géneros y se ha convertido en un fenómeno viral" para la organización y para los clientes de Apple Music, que la han convertido en el single más oído de 2019 en la plataforma. EFE