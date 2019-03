Camila Sodi regresa a la música

Camila Sodi vuelve a la música después de seis años de sacar su álbum debut, dice que su propósito es dar continuidad a la línea de la honestidad y sencillez en el género pop rock e indie, aunque no tiene definido si tendrá artistas invitados para hacer un dueto o el proyecto va en solitario.

“En mis redes sociales no dejo de subir mis momentos musicales. Siempre lo he hecho y más cuando estoy sensible, me pongo a tocar el piano. En los últimos años he estado ocupada en la actuación, pero en este año tengo que parar, ahora que mi cuerpo me está pidiendo un descanso y tengo que darme tiempo para mí, y se me da el lado muy creativo. Y, claro que sí, voy a hacer un EP".

Dijo que no está muy convencida de fusionar su música con exponentes de la cumbia o los del regional mexicano, simplemente ahondó: “Seguiré en mi línea de ser muy honesta y muy sencilla”.

Tras su éxito en la serie Falsa identidad en la que junto con Luis Ernesto Franco forma un sólido matrimonio que intenta escapar de su pasado, anunció que se hará una segunda temporada .

“Recibí muchos comentarios positivos. La gente está muy enganchada. Nada más tengo que agradecer”.