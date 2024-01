De qué trata la película El Juego Perfecto que financió Carlos Bremer

Carlos Bremer fue sin duda un personaje que, sin duda alguna, dejó su huella en el mundo empresarial de México. Pero su multifacetica carrera no sólo quedó ahí, como es sabido, el empresario gustaba de todo tipo de retos y de crear oportunidades o contenido para los mexicanos. Un ejemplo de ello fue su vital participación en la elaboración de una película que cuenta la historia de un equipo infantil regio que hizo historia en el deporte.

Les hablamos de la película The Perfect Game (El Juego Perfecto), la cual narra la hazaña de un equipo infantil de Monterrey que participó y ganó en la tradicional Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Williamsport, el cual junta a los mejores equipos estadounidenses y a países invitados, como México.

Fue así que en 1957, la novena mexicana se llevó dicho certamen internacional de la mano del entonces joven, Ángel Macías, quien destacó al lanzar un juego perfecto con la Liga Industrial de Monterrey.



¿Cómo fue la partición de Carlos Bremer en The Perfect Game?

El empresario mexicano relató en un evento, el turbulento camino que tuvo que pasar The Perfect Game para que fuera una realidad.

El magnate explicó que la idea de la película fue traída a él por unos estadounidenses que le comentaron que Hollywood buscaba contar la historia de la histórica novena mexicana.

A pesar de que sus abogados le recomendaron no invertir en dicha producción, Bremer señaló que "el destino" le estaba encomendando esta película. No obstante, la crisis del 2008 complicó los planes de la película porque las 3 producciones estadounidenses quebraron y no tuvieron más remedio más que regalarle la película a Carlos.

La película ya estaba hecha, pero la tuvieron que guardar por temas económicos, no obstante, Bremer contó que coincidió con la empresaria estadounidense, Susan Buffet, quien es hija del magnate Warren Buffet.

La empresaria estadounidense estaba buscando a un productor ejecutivo para que la película pudiera ser una realidad, por lo que todo se dio rápidamente.

Finalmente, sólo quedó una barrera, la película sólo iba a salir para los cines estadounidenses, por lo que Carlos Bremer tuvo que poner más de su dinero para que salieran copias para los cines mexicanos.

“Yo la hice para que la vean los mexicanos, no los americanos. Además es la historia donde México le gana el campeonato del mundo a Estados Unidos en su casa por primera vez en la historia", subrayó Bremer.