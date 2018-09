Con invitados especiales, Hernaldo Zúñiga hará vibrar el Metropólitan

El cantautor nicaragüense Hernaldo Zúñiga regresa al Teatro Metropólitan, foro que considera como su hogar y promete un concierto memorable en el marco de su gira “La mejor venganza es la paz”.



En una sencilla conferencia de prensa en el vestíbulo del Teatro Metropólitan, Zúñiga indicó que será un concierto “orgánico”, que se acercará a un autorretrato o biografía artística, el próximo 20 de septiembre.

Además de los éxitos que me han dado fama voy a interpretar temas poco conocidos en un rescate de lo que he hecho y casi no he cantado.

El creador nicaragüense externó su tristeza por lo que ocurre en su natal Nicaragüa que está dividida: “La labor de un artista es ayudar a través de su música a terminar con la violencia, porque esta engendra más violencia, odio y rencor; y necesitamos vincularnos con la música para pensar y repensar lo que sucede”.

Respecto a su proceso creativo, indicó que cada vez valora más la palabra “auténtico”, porque pocos artistas, entre intérpretes, compositores y autores aplican ese valor.

Un artista como yo cuenta con una voz propia y difícilmente podrá ser olvidado, por su trayectoria y sobre todo por el mensaje de sus canciones, acuñadas en los corazones de millones de latinoamericanos, porque mi música es una extraña humedad que penetra cualquier lugar de la humanidad.

El creador indicó que tendrá un par de invitados especiales y respecto a que "la mejor venganza es la paz", aseguró que no es ningún predicador en la música: “Pero prometo que en dos horas tocaremos el paraíso en este gran foro que siento como mi casa, porque he vuelto las mismas veces que me he ido”.

Cuestionado sobre su sentir respecto a que algunas de sus obras han tenido más éxito en voz de otros intérpretes, Zúñiga externó ser un autor muy feliz y más con los cantantes que han dado éxito a sus canciones.

Recuerdo que -Procuró olvidarte-, la hice a los 21 años, a los 17 participé en Viña del Mar con “Ventanillas”, un rotundo éxito que me puso en lo más alto de la fama en ese momento, así que hoy puedo decir que soy un hombre equilibrado.

Por último, Zuñiga lamentó que estén desapareciendo los álbumes: “Yo nunca he trabajado por sencillos, eso fue en los años 50 y ahora vuelve esa moda: “Este tiempo digital me está descolocando, porque ahora tengo menos tiempo de componer, por estar atendiendo las redes sociales y ahora estoy en la etapa de reaprendizaje, por eso no sé si grabaré pronto”.

