Celebridades que hicieron comentarios homofóbicos e incendiaron al Internet

El rapero DaBaby tuvo que pedir disculpas luego de que pronunciara comentarios homofóbicos durante un concierto en Miami, lo que también le valió que se cancelara su presentación en el festival de música Lollapalooza y otros dos eventos más.

En el concierto, el cantante pidió al público que prendieran las luces de sus celulares y los levantarán en el aire a menos que fueran portadores de VIH u hombres homosexuales que tienen relaciones sexuales en estacionamientos.

De inmediato, las críticas no se hicieron esperar, lo que llevó al artista a disculparse por segunda vez debido a sus comentarios “hirientes y provocativos”.

La primera ocasión, Jonathan Kirk, nombre real del artista, dijo erróneamente, mientras estaba en el escenario del festival Rolling Loud de Miami, que el VIH "te hace morir en dos o tres semanas".

Sin embargo, el rapero que fue nominado este año al Grammy, no ha sido el único artista en encender las redes sociales al hacer declaraciones ofensivas contra la comunidad LGBT+

Más famosos homofóbicos

Eminem

Eminem se caracteriza porque la mayoría de sus canciones se refieren en contra de los homosexuales, como su álbum "Marshall Mathers LP", que fue premiado como Mejor Disco del Año en los Grammy 2001, situación que causó gran inconformidad entre la comunidad LGBT+.

Otro polémico éxito del cantante es "Cleanin Out My Closet", donde desea la muerte de su padre tras acusarlo de "gay".

Asimismo está "Rap God", en la que dedica una estrofa entera a los "maricones".

"En el muro de la vergüenza. Ustedes maricas piensan que todo es un juego hasta que camino sobre un rebaño de llamas...", se traduce de la canción.

Chris Brown

El cantante fue arrestado en 2013 junto con uno de sus guardaespaldas, luego de haber golpeado a un hombre identificado como Isaac Parker, afuera de un hotel en Washington y no conforme, decir, mientras lo agredían: "yo no le hago a esta mierda gay, yo boxeo".

Otra situación, además de sus publicaciones en Twitter, fue cuando insultó al actor Peter Lucas en un complejo de cines en Hollywood, California.

El actor acusó a Chris de haberle gritado "marica", luego de ver una película que contenía escenas homosexuales.

"Me acerqué y le pedí que firmara mi disco, pero su guardia me detuvo y dijo que no me firmarían nada. Fue entonces cuando Chris se detuvo en el estacionamiento y me gritó".

Chris Brown es conocido también por haber mantenido una relación con Rihanna, a quien agredía físicamente.

Paris Hilton

Paris Hilton fue protagonista de un fuerte escándalo en 2012 cuando un taxista de Nueva York difundió un audio en el que la actriz mantenía una conversación con un amigo y señalaba a los hombres homosexuales como "las personas más calientes el mundo (…) son un asco. La mayoría de ellos probablemente tenga Sida”.

Más tarde, sus representantes publicaron un comunicado en el que justificaban los comentarios de Hilton, refrendando que "es una gran seguidora de la comunidad gay y nunca haría un comentario negativo de forma intencionada sobre la orientación sexual de nadie".

"Los comentarios de Paris Hilton fueron hechos en referencia al hecho de que es peligroso para cualquiera el tener sexo sin protección que puede desembocar en una enfermedad que ponga en riesgo la vida".

Manny Pacquiao

En 2016, el boxeador Manny Pacquiao "se tiró un nocaut con su propio puño" cuando declaró para una entrevista que las personas que mantienen relaciones homosexuales son “peor que animales”.

El filipino dijo al portal "Bilang Pilipino" que las mujeres están hechas para los hombre y viceversa.

"Si aprobamos (las relaciones sexuales de) hombres con hombres y mujeres con mujeres, eso significa que el hombre es peor que un animal".

Inmediatamente las críticas en redes sociales lo dejaron "tirado en el ring", por lo que tuvo que ofrecer disculpas públicamente, aunque defendió su postura de no estar de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Mel Gibson

El actor y director se ha hecho famoso por su gran trayectoria en el mundo del cine, pero también ha estado en boca de todos luego de estar envuelto en varias polémicas, donde ha hecho varias declaraciones en contra de la comunidad LGBT+ y de los judíos.

Mel Gibson declaró durante una entrevista para El País en 1991 que, "¿quién va a pensar que con esta pinta soy gay? Yo no me presto a ese tipo de confusiones. ¿Sueno como un homosexual? ¿Hablo como ellos? ¿Me muevo como ellos?", no conforme, al terminar de hablar, se levantó y señalando sus glúteos añadió "esto es para defecar".

Asimismo arremetió contra los judíos culpándolos de "todas las guerras del mundo", cuando fue detenido por conducir bajo la influencia del alcohol, en 2006.

El actor, sin importarle, sostuvo su postura y años más tarde aseguró que: "Me disculparé cuando el infierno se congele, que se jodan".

El mundo en contra de la homofobia

La lucha contra las agresiones y discriminación hacia la comunidad LGBT+ ha tenido algunos resultados a lo largo de los años; sin embargo, no ha sido suficiente para algunas personas que se rehúsan a respetarlos.

Cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, con el fin de fomentar la tolerancia a aquellas personas con identidad de género u orientación sexual distinta a la que la sociedad considera como "normal".

¿Qué es la homofobia?

La homofobia se define como el odio, rechazo, aversión, prejuicio y discriminación contra las personas que tienen orientaciones sexuales diversas a la heterosexualidad.

Este comportamiento se asocia principalmente contra las personas integrantes de la comunidad LGBT+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero).

La homofobia, señala el portal del Gobierno de México, tiene un efecto directo a esta población, lo que se ve reflejado en el rechazo, la falta de oportunidades, de educación, de acceso al empleo, a la salud, entre muchos otros derechos.