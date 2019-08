De Invernaila a Marvel, Kit Harrington se unirá a The Eternals

Luego de haber protagonizado una de las series más exitosas de toda la historia de la televisión, el actor que dio vida Jon Snow en Game of Thrones, Kit Harrington, también se unirá al MCU en un futuro muy próximo. Ver esta publicación en Instagram BLACK KNIGHT #1 (JULIÁN TEDESCO COVER ART) NM $10 #comics #comicsforsale #comics4sale #comicbooks #igcomicfamily #igcomicbookcommunity #igcomicstore #igcomicshop #comicbook #comiccollector #comiccollectors #comicbookcollecting #blackknight #danewhitman #juliantotinotedesco #modernagecomics #keycomics #blackknightcomics #marvelcomics #marvel Una publicación compartida por Li Hei Bao (@liheibao) el 26 de Ago de 2019 a las 7:15 PDT

Si bien el destino final de su personaje en la serie no fue el que el mundo quería ver, parece que la suerte le sigue sonriendo; Harrington se unirá al elenco de "The Eternals", una película que parece será clave en la fase 4 del UCM, uniéndose así a actores confirmados de la talla de Angelina Jolie, Richard Madden (quien también participó en GoT como Robb Stark, hermano de Jon Snow) y Salma Hayek.





Además, el presidente reveló la participación de la actriz y modelo Gemm Chan's para darle vida a Sersi, otro miembro de "The Eternals".

Black Knight

Es el tercer y actual portador de la identidad del Black Knight: el origen del héroe se remonta a las épocas del rey Arturo, siendo este uno de los caballeros más poderosos... su arma es la espada del Ébano, forjada por el mismo Merlín y es una de las armas más poderosas del Universo Marvel.

Quienes se vistieron como el Black Knight en los cómics son: Sir Percy, el Black Knight original, Nathan Garrett, el segundo portador (cuyos fines se volvieron siniestros y se convirtió en malvado) y Dane Whitman, el tercer y actual portador del nombre, a quien encarnará Kit Harrington.

¿Qué te parece la decisión? cierto es, que el personaje de Jon Snow, cuyo destino fue ser miembro de los Vigilantes del Muro (caracterizados por su vestimenta completamente negra) tiene cierto aire a Black Knight.

