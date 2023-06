Diego Cuevas encuentra el sonido que lo define

FOTOS DE ADRIÁN VÁZQUEZ

Diego Cuevas creció musicalmente entre las baladas de Luis Miguel, Cristian Castro, Sin Bandera, Camila, Reik, Carlos Rivera y ya es parte de ese universo al lanzarse como cantautor con temas los “Increíble haberte conocido” y “Maldivas”, incluidos en su álbum debut, que conocerá el público antes que concluya el año.

“Hasta hoy encontré un sonido que a mí me encanta, me llena el corazón y aquí estamos”, dijo el joven, quien heredó de su mamá, Aída Cuevas, el talento vocal. El disco lo produjo su hermano Rodrigo Cuevas.

“Ser hijo de Aída Cuevas me da orgullo”, dijo el joven que está consciente de las posibles comparaciones que surgirán al ser parte de esta dinastía musical, aunque él defienda su propuesta desde la trinchera del pop.

“Desde que era pequeño cuando íbamos con nuestra mamá en el carro, de vacaciones o en la propia casa, ella escuchaba baladas románticas pop, boleros y no precisamente todo el tiempo música ranchera.

“Mi influencia musical es el pop, pero no descarto a futuro ser parte de un álbum en su género en homenaje a mi madre Aída Cuevas, pero será algo muy especial. Por lo pronto me doy a conocer en la balada pop con composiciones también rítmicas veraniegas”, explica.

Diego escribe sus propias canciones, “Maldivas” es una balada rítmica pop enfocada en una relación sentimental de dos personas que se conocieron desde que eran estudiantes y que los une tiempo después el amor, este tema lo creó en coautoría con Arturo de la Fuente, egresado de La Voz… México.

“Mi sonido propio es el pop con influencias de música en inglés. Traigo muchas fusiones con guitarras funk, metales. Esto lo escucharán en “Maldivas”, con una letra muy fresca, muy actual en su temática y movida”.

“Ahora me siento con una madurez musical, estoy en la mejor etapa de mi vida. Siempre he estado detrás de la música. He estado componiendo, haciendo producciones y detrás del escenario con toda mi familia”.

Diego Cuevas adaptó como un mero experimento el tema de El Recodo “La mejor de todas”, que convirtió en pop y ya cuenta con un millón y medio de reproducciones.

Antes que concluya el 2023 lanzará su álbum debut con un aproximado de ocho temas. “Le estoy apostando y arriesgándome con mi esencia, a mi siempre me ha gustado hablar del amor, del desamor y que la gente las haga suyas dedicándolas a sus parejas”.

Está consciente que “hay muchos talentos en la música, pero siempre hay un espacio para el artista que entrega productos de calidad. Hoy en día cualquiera accede a las plataformas virtuales de música; pero no todos duran o permanecen en el gusto del cibernauta”.

El joven reconoce que la competencia es mucha. “En el pasado un sencillo te duraba seis meses, ahora si acaso son tres semanas”, explica en la plática.

Diego Cuevas se escucha y ve con Maldivas en las plataformas de música y en la radio el tema ocupa el Top 15, lo que lo llena de orgullo y satisfacción.