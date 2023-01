Edward Norton se conecta con su pasado y descubre un vínculo familiar con… ¿Pocahontas?

El actor estadounidense Edward Norton ha descubierto una conexión inesperada con el pasado gracias al programa de historia genealógica "Finding Your Roots".

Durante el episodio presentado por el historiador Henry Louis Gates Jr., Norton descubrió que la nativa americana Pocahontas, hija del líder del territorio Powhatan y quien vivió entre 1595 y 1617, es su duodécima bisabuela.

"Esto te hace darte cuenta de que eres una pequeña parte de la historia de la humanidad", dijo Norton al conocer la noticia.

El programa reveló que Norton es descendiente directo del colono inglés John Rolfe y Pocahontas al formar parte de su árbol genealógico, además se dio a conocer que sus bisabuelos se habían casado el 5 de abril de 1614 en Virginia.

"Tiene un rastro directo", dijo Gates sobre la existencia de pruebas documentales de que es descendiente de indígena. "No hay duda al respecto".

La investigación afirma que Pocahontas murió en marzo de 1617 en Gravesend, Inglaterra, mientras que el colono John Rolfe murió alrededor de marzo de 1622.

La conexión dejó boquiabierto al actor, el cual había estudiado su propia ascendencia antes de aparecer en el programa, debido a que en su familia existía el rumor de esta conexión familiar.

"Esto es lo más atrás posible que se puede ir", dijo Norton. Aunque esta revelación fue una de las más sorprendentes sobre su familia durante el episodio, no fue la única.

Norton tenía un antepasado esclavista

Otra de las grandes revelación sobre el árbol genealógico del actor es el del tercer bisabuelo de Norton, John Winstead, el cual poseía una familia de esclavos compuesta por un hombre, una mujer y cinco niñas.

"Es un juicio sobre la historia de este país y hay que afrontarlo. Cuando lees 'Esclavo, de 8 años', lo único que quieres es morir.

Aunque se sintió incómodo al enterarse de esta parte de su historia familiar, Norton aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la compleja historia de Estados Unidos y reconocer la importancia de enfrentar y aprender de los errores del pasado.

"No es un juicio sobre tu propia vida, pero es un juicio sobre la historia de este país y hay que reconocerlo ante todo y luego hay que enfrentarse a ello", dijo el actor.

A pesar de que la noticia de sus antepasados esclavos lo afectó profundamente, Norton se mostró dispuesto a enfrentar la historia y a aprender de ella.