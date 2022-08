El cantante Pala prepara nuevo libro y se inspira en sus poetas mexicanos

El cantautor y poeta Pala admira tanto el trabajo de sus autores favoritos, que decidió platicar con ellos a través de la poesía. Figuras como Rosario Castellanos, Sor Juana Inés de la Cruz y Luis García Montero fueron el punto de partida para su nuevo libro (aún sin título), que está próximo a terminar.

"Converso con ellos a lo largo de varios poemas. Ha sido hermoso porque tiene varias etapas, cuando me propuse escribir este texto, visité su obra, volví a leer esos poetas que me han enamorado, y a partir de esas sensaciones empecé a escribir, y luego me senté a conversar", detalló en entrevista.

Te recomendamos: Christian Nodal reaparece sin tatuajes en el rostro; ¿cómo los borró?

Para él siempre es un gozo visitar su parte literaria, pues se declara un enamorado de la palabra, y no se cansa de explotarla en todas sus formas. Sin embargo, reconoce que como en todo amor, tiene altibajos, pero en lugar de recibirlos desde un lado negativo, los aprovecha para mejorar su trabajo.

"Me gusta mucho el terror donde no sabe uno para dónde va la historia. Realmente creo en la inspiración, pero creo más en la disciplina, y el oficio debe nacer de eso, de una entrega de horas largas a tu trabajo. En esos momentos la palabra parece ser más difícil o ardua, me apego a la disciplina y me obligo a escribir. Casualmente son los textos que me gustan más", reveló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pala (@palabraspala)

A la par de este proyecto, se encuentra preparando la presentación que ofrecerá en el Foro del Tejedor, el próximo 27 de agosto. El cantante se dijo emocionado por esta visita, pues además de amar profundamente a nuestro país, se siente conectado artísticamente a nuestra cultura.

"Vengo de un pueblo de los Andes, pero lo que mi mamá escuchaba en la cocina eran rancheras, y después oíamos las canciones de las baladas mexicanas de los 70, con José José, con eso crecí.

"Y después la literatura que es algo que me toca mucho, me han marcado mucho los poetas mexicanos. Sí escarbo mucho, creo que los creadores latinos más que influencias tenemos raíces, estamos arraigados a la cultura mexicana que es muy fuerte", agregó.

Cultura Rendirán homenaje a Pedro Fernández y Alejandro Marcovich en los premios Éxito SACM

El compositor ha recibido importantes reconocimientos como el Premio Internacional de Poesía José de Espronceda en el Ayuntamiento extremeño de Almendralejo, en España.

El premio, que lleva el nombre de uno de los más emblemáticos escritores del romanticismo español, el llamado Enfant terrible de las letras ibéricas, fue otorgado al poemario La vocación del remo que el autor define como "una relación de viajes definitivos. Un recorrido por los trayectos y paisajes que me han moldeado".

También ha sido ganador en España del Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández 2020 y del Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza, así como del Premio de Poesía Libro Inédito Alcaldía de Medellín 2021. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura de Colombia y con la Orden Juan del Corral al Mérito Artístico del Concejo de Medellín.

Cuando se inició la liberación de los temas de Pala en las más importantes plataformas digitales, el cantante realizó algunas colaboraciones importantes con artistas como Javier Ruibal, Rozalén, David Aguilar, El Kanka, Marta Gómez y Jorge Drexler, invitados que lo acompañan en su álbum en homenaje al Siglo de Oro de la literatura española.

Con nueve discos, un EP, cuatro libros y un DVD editados, es considerado por la crítica especializada como uno de los mejores letristas de su generación.

A sus estudios musicales en el Instituto Superior de Artes de La Habana (Cuba) suma los títulos de Médico y Cirujano, por la Universidad Pontificia Bolivariana y de Filólogo Hispanista por la Universidad de Antioquia, ambas en Medellín.

Se ha presentado en múltiples países de América y Europa, y ha compartido escenario con importantes artistas.

Se ha presentado en múltiples países de América y Europa, y ha compartido escenario y grabaciones con artistas como Jorge Drexler, Javier Ruibal, Fito Páez, El Kanka, Rozalén, Juanes, Santiago Cruz, Coque Malla, Pedro Guerra, David Aguilar y Marta Gómez, entre otros.