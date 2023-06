El doblaje debe hacerse con corazón, dice Emilio Treviño

Ante la polémica que causó el doblaje para latinoamérica de la cinta Spider-Man A través del Spider-verso, el actor Emilio Treviño no toma partido, pero sí pide que, quien sea que preste voz a una película animada, lo haga con determinación, pasión, pero sobre todo que tenga una buena preparación previa.

Hace unas semanas, usuarios de redes sociales, así como actores de doblaje cuestionaron las decisiones de la productora Sony respecto a la selección del talento que encabeza el doblaje de la cinta animada, dando mayor preferencia a influencers que a profesionales del manejo de voz.

Fue Juan S. Guarnizo, quien interpreta a uno de los personajes de Spider-Man en el multiverso, quien reconoció que no se había preparado bien para este trabajo ya que su llamado fue de manera repentina y no tuvo tiempo ni para practicar.

Treviño, quien da voz en español a Miles Morales dijo que no era el indicado para juzga el trabajo de los demás.

“El público lo hará y celebro también que lleguen estas oportunidades a los star talents porque es algo importante. Deseo de todo corazón que quien se pare en el atril tenga esta determinación de querer aprender y de querer hacerlo bien, porque la gente merece que la historia se le cuente de la mejor manera”, afirmó el actor en entrevista.

Considera que tener a famosos que se han dado a conocer por otros proyectos, ya sea actores de teatro o de televisión, incluso influencers que tienen un gran número de seguidores, puede enriquecer a los proyectos y aplaude las oportunidades que pudieran llegar a tener, pero el consejo que ofrece es que dejen atrás el ego, ya que en el momento en el que se integran a un filme internacional, el que debe de sobresalir es éste mismo, no quien presta la voz.

“No se trata de nosotros, como actor ha habido muchos castings en los que no me quedo y a veces duele y podría pensar alguien que lo haría mejor que uno, pero nunca sabes, esto va más sobre qué funciona mejor para la historia y sólo la audiencia lo podrá juzgar.

“Yo deseo que siempre haya trabajo para todos, tanto para mis compañeros de doblaje, como para los star talent sólo quisiera que quien lo haga tenga la disposición de hacerlo lo mejor que pueda y lo haga con el corazón”, expresó el joven de 23 años.

Ésta es la segunda vez que Treviño participa en esta saga, ya que prestó su voz en la primera entrega de 2018.

Además de una preparación vocal, el joven indicó que tuvo la oportunidad de estudiar en Nueva York, en donde visitó los barrios de donde es Miles; explorando en persona cada uno de estos lugares fue que pudo entender mucho mejor a su personaje y entregar un producto de mayor calidad.

“Estuve viviendo un año allá porque estudié actuación, de alguna manera, la vida me dio la oportunidad de vivir en el ambiente de Miles y entender dónde se desarrolla. Me acuerdo que cuando estaba viviendo allá iba al barrio de Brooklyn todos los días y pensaba: ‘¿qué es lo que Miles ve de esto?, ¿qué es lo que hay aquí que lo inspira a él?’

“En esa época tuve mis primeros amores, mis primeras novias, rompimientos, cosas que, personalmente te enseñan mucho, eso me llevó a que en esta segunda película pusiera en juego todas mis herramientas”, expresó.

Spider-Man A través del Spider-Verso se proyecta en salas de cine de todo el país.