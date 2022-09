Su espíritu sigue vivo: Elton John le rinde homenaje a la reina Isabel durante show en Toronto [Video]

Elton John rindió un emotivo homenaje a la reina Isabel II anoche durante su concierto en la ciudad de Toronto, Canadá.

Con un breve discurso y la interpretación de su éxito de 1974, "Don't Let The Sun Go Down on Me", el cantante recordó a la reina, destacando su gran liderazgo y trayectoria.

Lee también: Estoy orgullosa de ser isabelina: "la otra reina" Helen Mirren rinde homenaje a su majestad

"Como ya todos saben la reina Isabel falleció esta mañana, tengo 75 años y ella ha estado conmigo toda mi vida, y me siento muy triste porque ya no estará conmigo, pero me alegro de que esté en paz y me alegro de que esté descansando, ella se lo merece. Trabajó muy duro. Envío mi amor a su familia y sus seres queridos, y la extrañaremos. Pero su espíritu sigue vivo. Y celebraremos su vida esta noche con música", señaló el artista.

El compositor fue de los primeros en externar sus condolencias, pues previamente el cantante había escrito un breve mensaje en sus redes sociales.

"Estoy profundamente entristecido por el fallecimiento de Isabel.Era una presencia inspiradora para estar cerca y dirigió el país a través de algunos de nuestros momentos más grandes y más oscuros con gracia, decencia y genuina calidez.

"La reina Isabel ha sido una gran parte de mi vida desde la infancia hasta el día de hoy, y la extrañaré mucho”"escribió en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elton John (@eltonjohn)

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cabe recordar que Elton John fue nombrado caballero por la reina en 1998, apenas meses después de cantar una versión reelaborada de "Candle in the Wind" en el funeral de Lady Di, quien era una de sus amigas más cercanas.

Con información AFP