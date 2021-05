¡Espectacular! Sorprende Billie Eilish en la portada de Vogue

Billie Eilish soltó una bomba sobre el mundo al anunciar este domingo que será la protagonista de la siguiente portada en la edición británica de Vogue.

La cantante anunció hace tan sólo unos días la salida de su segundo material discográfico, Happier Than Ever, que incluirá el éxito "Therefore I Am".

Desde hace algunos meses, los seguidores de la joven estrella especulaban en redes sociales sobre la razón de que ocultara su característica cabellera verde.

La foto con la que reveló su nuevo look se convirtió en la publicación que más rápido alcanzó el millón de likes en Instagram: le tomó 6 minutos. En dos días se convirtió en la tercer publicación con más likes en la historia de la red social.

"Es todo acerca de lo que te hace sentir bien", reza la portada de la revista en la que Eilish posa con guantes de látex de Atsuko Kudo, una falda y corset de Gucci, lencería de Agent Provocateur y joyería de Jacquie Aiche.

La sorpresa por su aparición en esta portada nace de lo reacia que se mostraba la cantante a mostrar la figura que escondía debajo de la ropa holgada que la caracteriza. Quizá la clave se encuentre en la frase que acompaña su nueva imagen en la revista.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar; principalmente en Twitter, donde la usuarios recibieron encantados la noticia de la cantante originaria de Los Ángeles.

Billie Eilish representa en la actualidad la antítesis de una estrella pop tradicional, la voz más joven del feminismo y un grito irreverente en contra de las normas que se imponen sobre la apariencia de las mujeres.

Sin embargo, este cambio surge de la necesidad de explorar su propia imagen, según ella misma dice en la publicación. Es su voz haciéndose oír sobre el ruido que produce ser una de las adolescentes más observadas del mundo.