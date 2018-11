Esta es la razón por la que Maluma se retira de los escenarios

Por medio de historias en Instagram, el cantante colombiano, Maluma, anunció su retiro temporal de los escenarios, y es que en los últimos días ha tenido carga de trabajo por la presentación de su gira "Fame Tour".

Ver esta publicación en Instagram Meditación con muy buena compañía 🙏🏻🐶 Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el 21 de Nov de 2018 a las 8:02 PST

El intérprete de "Mala Mía" reveló que necesita darle tiempo a Juan Luis, nombre real del músico, asimismo, dijo que este descanso será sólo por una semana.

Necesito descansar, necesito alimentar mi espíritu, necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis...

Maluma anuncia retiro

Maluma se despidió de todos sus seguidores, no sin antes recordarles que no los abandonará por completo " me voy a reportar de vez en cuando, saben que nunca los olvido" , concluyó.

Ver esta publicación en Instagram URUGUAY 🇺🇾 ON 🔥! #FameTour Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el 20 de Nov de 2018 a las 3:09 PST

Recientemente, el colombiano estrenó una canción junto con Karol G titulada "Créeme" y fue galardonado, a sus 24 años, en los Latin Grammy 2018 como Mejor Álbum Pop Contemporáneo.