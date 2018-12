2018, el año de Eugenio Derbez

Para Eugenio Derbez el 2018 “fue un año muy lindo”, lleno de trabajo que lo puso en la mira del espectáculo tanto nacional como internacional. ““No sé si es el año de Eugenio Derbez, pero sí fue un gran año”, responde el actor a pregunta expresa.



En febrero fue uno de los presentadores de la edición 90 de los Premios Oscar; en marzo hizo la conducción de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. En abril tuvo la premier de Hombre al agua en Estados Unidos y en mayo la estrenó en México.

“A Hombre al agua le fue increíble, rompió todos los records que imaginábamos. Luego vino la filmación de (la película live action de) Dora la exploradora. Integrarme a la Academia de Hollywood (encargada de entregar los Premios Oscar)… No, sí fue mi año, fíjate” dice el actor antes de soltar una carcajada que lo hace llevarse las manos a la boca por la sorpresa de todos sus logros este año.

Al comediante se le olvidó mencionar que participó en la cinta de Disney, El cascanueces y los cuatro reinos, dirigido por el tres veces nominado al Oscar, Lasse Hallström, y donde además compartió créditos con Morgan Freeman y Helen Mirren. Además de su producción LOL: Last One Laughing, que recién estrenó a través de Amazon Prime Video y su doblaje en la versión animada de El Grinch, que ahora está en cartelera.

A sus 57 años, Derbez disfruta muchos sus los logros, pero es honesto y confiesa que tanto éxito también le causa temor. “Cada año siempre digo ‘Este fue mi año’, pero luego viene otro mejor y nuca sé cuál fue mejor. Y eso luego hasta miedo me da porque todo lo que sube tiene que bajar; de alguna manera estás como en la montaña rusa diciendo ‘A ver a qué hora es la caída, a ver a qué hora…’ Pero ojalá que se alargue la subida”, bromea el protagonista de Cómo ser un Latin Lover.

Lo cierto es que para 2019 su agenda ya tiene algunas fechas palomeadas, pues en abril estrenará El complot mongol, una adaptación de la novela de Rafael Bernal donde interpreta al político Rosendo del Valle. Luego llegará a pantalla grande la secuela de La vida secreta de tus mascotas, donde realiza un doblaje, y posteriormente el de Dora la exploradora.

Entre tantos compromisos, Eugenio Derbez espera encontrar espacio para realizar su segunda película como director, luego de No se aceptan devoluciones en 2013, donde muestra una faceta suya más profunda. El también productor y guionista dice que “ya está listo el libreto, pero todavía no he podido sentarme a darle la última pasada por cuestiones de tiempo, creo que hasta mediados de febrero podré hacerlo”.

Ese proyecto que prepara, y del cual mantiene absoluta secrecía, espera que pueda darle un giro en su carrera, pues es un proyecto “no tan comercial, sino con mayor profundidad y dimensión. Creo que incluso puede llevarme incluso un poco más lejos, a estar en festivales, que sería mi ilusión; a ser tomado más en serio”, concluye.