Fallece de cáncer Ronnie Spector, famosa cantante de los años 60’s

Ronnie Spector, la cantante y líder de la banda de rock ‘n’ roll The Ronettes, falleció este miércoles 13 de enero a la edad 78 años, de acuerdo con el comunicado oficial emitido por su familia, esto ocurrió tras una difícil batalla contra el cáncer.

“Vivió la vida con brillo en los ojos, una actitud orgullosa, un sentido del humor genial y una sonrisa en la cara. Estaba llena de amor y gratitud”, redactaron sus seres queridos quienes pidieron a los interesados en acompañarlos en su dolor no mandara flores, sino que hicieran donativos a organizaciones no gubernamentales que tuvieran la misión de ayudar a mujeres en situación vulnerable, o también al Fondo del Colegio Indio Americano.

Su nombre real era Veronica Yvette Bernett, después de comenzar como vocalista de otros intérpretes, ella saltó a la fama en los años 60’s con sus canciones ‘Be My Baby y ‘Walking In The Rain’, estos dos sencillos con el paso de los años se volvieron clásicos para quienes se dedican a realizar covers de este género.

Su agrupación se convirtió en una de los bandas de chicas más famosas de la época al ser de las más innovadoras. Ronnie fue la encargada de fundarla en 1957 con su hermana Esthelle y su prima Nedra Talleyen, en una bodega dentro del barrio Harlem ubicado en Nueva York.

SU INNOVACIÓN Y RELACIÓN CON PHIL SPECTOR

Ella siempre consideró que su estilo era atrevido para esos años, pero aun así no lo perdieron porque se trataba de su sello personal, así lo escribió en su libro de memorias: “Cuando vimos a The Shirelles caminar al escenario con sus grandes vestidos para fiestas, nosotras fuimos en sentido contrario y enfundamos nuestros cuerpos en las faldas más ajustadas que pudimos encontrar”.

En 1963 ellas empezaron a colaborar con el productor musical Phil Spector, un año más tarde lanzaron su disco debut ‘Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica’, de las 12 canciones que incluía cinco entraron en los primeros lugares de las listas de popularidad.

Luego de terminar su gira por Alemania en 1967, The Ronettes se separó, y en 1968 Ronnie se casó con Spector, sin embargo, su relación se tornó violenta, ella indicó en su autobiografía ‘Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts And Madness’ publicada en 1990 que era abusada por su marido e incluso no la dejaba salir de casa.

En 1974 se divorciaron, y Spector fue encerrado en la cárcel en el año 2009 por el asesinato de Lana Clarkson, estuvo tras las rejas por 11 años hasta que en el 2020 murió.