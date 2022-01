Fallece Bob Saget, reconocido actor de Full House

Hace unos minutos se informó del fallecimiento de Bob Saget, por causas hasta el momento desconocidas. Su cuerpo fue encontrado por la policía alrededor de las 16:00 horas en el hotel Ritz-Carlton de Orlando, Florida.

Según informó el portal TMZ, el también actor de 65 años se encontraba en una gira por Estados Unidos, y anoche todavía se alcanzó a presentar en el Ponte Vedra Concert Hall de Jacksonville. Su última publicación en redes, incluso fue desde el recinto donde estuvo, agradeciendo a todo el público que acudió a verlo.

Saget fue ampliamente conocido en la televisión estadounidense, inició su carrera en 1987 en un programa llamado "The Morning Program", pero éste fue cancelado a las pocas semanas. Días después recibió una invitación para sumarse al elenco de "Full house", la serie que lo lanzó a la fama, y que protagonizó durante 8 años con el papel de Danny Tanner.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3 — bob saget (@bobsaget) January 9, 2022

Saget participó también en otras producciones como "Entourage”, “How I Met Your Mother”, donde fungió como narrador; “Raising Dad”,“Farce of the Penguins” y “Surviving Suburbia”. En 2016 se sumó al reboot "Fuller House", que duró cuatro temporadas.