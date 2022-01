Priyanka Chopra cumple su sueño de entrar al universo de Matrix

Priyanka Chopra recuerda que la primera vez que vio Matrix fue en un cine con sus amigos. Los efectos especiales, la paleta de colores en tonos verde y la extraña trama que cuestiona la realidad del mundo la sorprendieron tanto que cuando salió de la sala lo hizo asombrada.

“Recuerdo que pensé: ‘Esto es mágico, ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo filmaron esta película?’ Me hizo sentir tanta curiosidad por los efectos especiales. Y especialmente, cuando me uní al mundo del cine, fue genial recordar The matrix como uno de los primeros proyectos que me llamó la atención sobre esas cosas de una manera tan estilística”.

Por eso resulta una experiencia fuera de serie que después de 20 años de esa primera vez, la actriz haya recibido una llamada de Lana Wachowski donde la invitaba a reunirse.

“Yo estaba en India en ese momento y tomé el vuelo más próximo a San Francisco. Eso explica cuan emocionada estaba de ser parte de esto, especialmente porque esta película trae a Neo y Trinity de regreso y promueve la primera película de Matrix. Lo hace mucho más emocionante”.

Esta fue la primera parte de un proceso que siguió meses más tarde. A la actriz no le fue revelado más allá de la trama, pues para entonces este era un proyecto en secreto cuyo título incluso estaba en clave.

“Inicialmente, solo se llamaba Project ice cream (Proyecto helado) y al principio sólo me dieron mis partes y me hablaron del personaje. Finalmente, Lana me dio el guion después de que la conocí y me dijo: ‘Sólo tómalo’, ella quería que yo fuera parte de la película. El libreto estaba recién salido de la imprenta, fue bastante asombroso. Me encanta un guión recién impreso”, recuerda.

Fue así como Priyanka Chopra Jonas se unió al elenco de Matrix resurrecciones con el papel de Sati. La cuarta entrega vuelve a llevar a Neo (Keanu Reeves) al mundo de la Matrix donde se encontrará con un grupo de rebeldes que siguen luchando contra el dominio de las máquinas, entre ellos la ágil Sati.

“Ella es una mujer con un propósito y ha estado esperando reconocer este propósito toda su vida. Y cuando su camino se cruza con el de Neo, no es la primera vez. Creo que hay algo realmente poderoso en una mujer con intenciones y ella es eso. Ella exuda una tranquila confianza, porque sabe que este momento estará durante toda su vida”, cuenta en una entrevista cedida A El Sol de México por Warner Bros.

La actriz y esposa del cantante Nick Jonas describe esta cuarta entrega de Matrix como una película que “cuestiona todo lo que conocemos como realidad”, una historia que “habla de la conciencia, la percepción y ¿la percepción es realidad o es realidad?”.

Matrix Revoluciones debutó en cines a finales de diciembre, siete meses después de su fecha original pospuesta por la pandemia y con una taquilla favorable a nivel global. La cinta, que sigue en cartelera, ya estrenó por HBO Max en Estados Unidos y pronto llegará a la plataforma en México.