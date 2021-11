Fallece Dean Stockwell, famoso por su personaje de Al en "Viajeros en el tiempo"

El actor Dean Stockwell, famoso por su personaje de Al en la serie "Viajeros en el tiempo" (Quantum Leap), falleció a los 85 años de edad por causas naturales.

Fue su representante quien dio a conocer a noticia de su muerte y señaló que Stockwell pedió la vida el pasado domingo mientras dormía en su rancho de Taos, en Nuevo México, Estados unidos.

Stockwell comenzó de niño su carrera en el teatro pero también terminó haciendo cine y televisión, por lo que su trayectoria se destacó por ser muy variada, abarcando más de siete décadas en el mundo de Hollywood.

Se destacó por la famosa serie de Quantum Leap, que estuvo de 1989 a 1993, gracias a su personaje de Al y en el programa "Battlestar Galactica" (2004-2009) como John Cavil, antagonista principal de la serie.

Posteriormente, recibió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto por la comedia "Married to the Mob", en la que compartió créditos con Michelle Pfeiffer y Matthew Modine. Siendo dirigidos por Jonathan Demme, conocido por su trabajo en "El Silencio de los Inocentes (1991).

Por otro lado, Stockwell colaboró con David Lynch en las películas "Dune" (1984) y "Blue Velvet" (1986) con la que también se hizo famoso.

El actor también trabajó para otros genios de la gran pantalla como Francis Ford Coppola ("Tucker: The Man and His Dream", 1988), Wim Wenders ("Paris, Texas", 1984), Robert Altman ("The Player" 1992) o Sidney Lumet ("Long Day's Journey Into Night", 1962).

Por esta película de Lumet compartió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes junto a sus colegas de reparto Ralph Richardson y Jason Robards.

No fue la única vez que triunfó de forma colectiva en el certamen francés, ya que con "Compulsion" (1959), de Richard Fleischer, también se hizo con el premio a mejor actor, junto a sus compañeros Orson Welles y Bradford Dillman.

El 29 de febrero de 1992 fue introducido al Paseo de la Fama de Hollywood y decidió retirarse luego de su participacion en la película “Persecuted”.

Con respecto a su familia le sobreviven su esposa Joy Stockwell, y sus dos hijos, Austin Stockwell y Sophie Stockwell.

