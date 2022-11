Fallece Kevin Conroy, actor que puso voz a Batman, a los 66 años

El actor estadounidense Kevin Conroy, conocido sobre todo por poner voz a Batman en la serie de animación que se estrenó en televisión en la década de los noventa, falleció a los 66 años, según informó DC Comics.



En un comunicado, la compañía propietaria del personaje del hombre murciélago, dijo que Conroy murió el jueves tras una corta batalla contra el cáncer.

Nacido en 1955 en la localidad de Westbury (Nueva York), el actor inició su carrera en el teatro para luego pasar al cine y la televisión, pero su salto a la fama llegó al dar voz a Batman en la serie animada que se emitió entre 1992 y 1996.

DC is deeply saddened at the passing of Kevin Conroy, a legendary actor and the voice of Batman for multiple generations. He will be forever missed by his friends, family, and fans. https://t.co/GgdfYvoKVL pic.twitter.com/pSy8h29h6r — DC (@DCComics) November 11, 2022

Luego siguió poniendo voz al personaje de cómic en otras producciones y en varios videojuegos.



"Kevin era un actor brillante. Durante varias generaciones ha sido el Batman definitivo", le recordó hoy en una nota el actor Mark Hamill, que trabajó con él en la serie de animación poniendo voz al Joker.

Stunned by the loss of this brilliant actor. Words can't express my admiration and respect for the man. I loved him like a brother.#RIPKevinConroy 💔 pic.twitter.com/THlaZ2uTSh — Mark Hamill (@MarkHamill) November 11, 2022

Por otro lado, Clancy Brown, actor que también prestó su voz para personajes de DC como Lex Luthor, agradeció el trabajo de su compañero.

“Bruce (Timm) lo imaginó, Andrea lo encontró y, una vez que lo encontró, Kevin abrió la puerta de una patada para que todos podamos traerles a los increíbles personajes de DCAU. Kevin, mi amigo, mi colega, mi héroe. Todos te extrañaremos terriblemente. Eres un alma singular. Gracias. Ahora descansa“.

Bruce imagined him, Andrea found him and, once found, Kevin kicked the door open for all of us to bring to you the amazing characters of DCAU.

Kevin, my friend, my colleague, my hero. We will all miss you terribly. You are a singular soul. Thank you. Now rest #Batman #KevinConroy pic.twitter.com/yrNC8Mfjnt — Clancy Brown (@RealClancyBrown) November 11, 2022

Además, no sólo se le recordó por su trabajo como actor, sino también como el ser humano que era, uno que se interesaba por los demás y trataba de apoyar con nobles causas.

Así lo mostró Henry Gilbert, productor de The Simpsons, quien compartió un video en el que Kevin Conroy narra su experiencia como rescatista durante el atentado en el WTC en 2001.