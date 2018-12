Fernanda Castillo reinó la taquilla en el año

Pasar de la televisión al cine fue uno de los grandes logros que Fernanda Castillo conquistó en 2018. La actriz debutó en enero su primer protagónico con Una mujer sin filtro. Para agosto estelarizó junto con Mauricio Ochmann Ya veremos. Y hace apenas unas semanas presentó su tercera cinta: Mi pequeño gran hombre, donde comparte créditos con Jorge Salinas.



Pero el verdadero e inesperado logro para ella misma no fue que las tres cintas coincidieran su estreno este año, sino que Ya veremos y Una mujer sin filtro se convirtieran en la primera y tercera película más taquillera de los últimos 12 meses, respectivamente convirtiendo a Fernanda Castillo en la actriz más taquillera del 2018.

“No hay manera de que pueda sentirme más emocionada. Yo que nunca soñé siquiera que podía tener la oportunidad de protagonizar cine y ahora andamos haciéndolo por tres”, bromea la actriz que con modestia dice “No quiero comprarme el título de la más taquillera, porque sino luego qué haces, voy a tener que estrenar tres películas al año para vestirme bien otra vez”, dice entre risas.

Más que el triunfo en la taquilla, para la actriz lo importante es que el público la tenga como referencia: “Yo puedo decir que ha sido un año de muchos triunfos pero también de mucho agradecimiento. Quien me tiene aquí, haciendo películas, en el gusto es el público, porque son quienes van a comprar un boleto al cine”.

Para la actriz, concluir el año con Mi pequeño gran hombre, que ahora se exhibe en salas, es una manera de “cerrar un ciclo de una patada de buena suerte que me dio esta película”, pues fue la primera cinta que realizó como protagonista. “La hicimos hace dos años y que se estrene ahora es como un terminar este de ciclo luego de Una mujer sin filtro y Ya veremos”.

Castillo no niega el éxito que su papel de Mónica Robles le trajo al participar en El señor de los cielos, pero considera que trabajar en cine la hizo crecer como actriz. “Creo que logré enseñarle al público que puedo ser más que eso. No me peleo con Mónica Robles porque tengo que agradecerle todo lo que me dio. Pero creo que pude abrirle la cabeza al público y mostrarles que soy una actriz de más de un solo personaje y les hablé de la carrera que quiero hacer”.

Ahora el desafío está en buscar otros proyectos que diversifiquen su trabajo actoral, como participar en otros géneros. “El próximo año estrenaré otras películas, tanto de comedia como de suspenso y terror, que también fue un muy buen reto para crecer a otros lugares. También me gustaría regresar al teatro porque creo que es la base y siento que es lo que uno lo regresa a seguir creciendo”, explica.

Sin embargo, Fernanda Castillo espera que el próximo año también hay tiempo para balancear su vida personal, pues el 2018 “ha sido un año de muchos éxitos y satisfacción profesional, pero también de sacrificio en tiempo. Me encetaría aprender a balancear con mi salud, con mi vida personal y familiar, no estar trabajando todo el tiempo porque creo que así freno también un desarrollo como artista que creo que ayuda”, concluyó.