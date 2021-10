Adele anuncia su regreso con impactante portada de Vogue y luce espectacular

Tras seis años de estar fuera del ojo público y darse un break en su carrera, Adele anunció su regreso a la música y decidió hacerlo por todo lo alto con una impactante portada para la versión británica de la famosa revista Vogue.

Fue por medio de sus redes sociales que la cantante compartió las imágenes, donde aparte de lucir espectacular, también reveló varias cosas sobre lo que vivió los últimos años y la transformación que tuvo no solo exteriormente sino interiormente como mujer.

View this post on Instagram Una publicación compartida por British Vogue (@britishvogue)

El cambio físico de Adele

En entrevista para Vogue, la cantante habló sobre su cambio físico, en el que al parecer ha perdido casi 70 kilos, y la manera en que comenzó con este proceso de transformación, el cual se debió a la ansiedad que sufría desde hace tiempo atrás.

“Fue por mi ansiedad. Haciendo ejercicio, me sentía mejor. Nunca se trató de perder peso, siempre se trató de volverme fuerte y dedicarme tiempo todos los días sin mi teléfono. Me volví bastante adicta. Hago ejercicio dos o tres veces al día”.

View this post on Instagram Una publicación compartida por British Vogue (@britishvogue)

El divorcio de Adele y su nuevo amor

Y es que después de su divorcio en 2019, con Simon Konecki, padre de su hijo, todo fue diferente para la intérprete pues en su momento se sintió avergonzada porque su relación no funcionara, sin embargo, esto la hizo reflexionar sobre su vida y la importancia de ponerse a ella misma como prioridad.

"Ya no era adecuado para mí. No quería terminar como muchas otras personas que conocía....Y es que nos han entrenado como mujeres para seguir intentándolo... pero me habría sentido miserable si no me hubiera puesto a mí misma en primer lugar".

View this post on Instagram Una publicación compartida por British Vogue (@britishvogue)

Pero el tiempo puso todo en su lugar y la artista británica ahora tiene una nueva pareja que la hizo creer nuevamente en el amor: Rich Paul, del cual confesó que la conquistó por su carisma y personalidad pues antes de él, conoció a otros hombres pero que al final no se quedaron en su vida pues no soportaban la atención mediática que recibían cuando eran vistos con ella.

“Tuve citas antes de Rich, pero ellos lo odiaban. Les resultaba estresante ser vistos conmigo. Él no está agotado en absoluto. Es tan divertido. Es tan inteligente”.

Paul es un poderoso representante de la NBA y fue hace un mes que la cantante confirmó su romance al compartir una foto en su cuenta de Instagram.

View this post on Instagram Una publicación compartida por British Vogue (@britishvogue)

Nueva música de Adele

Para quienes habían estado esperando nueva música de la cantante británica, sus plegarias fueron escuchadas pues Adele también confirmó que regresa con una nueva canción, que sería arte de su cuarto álbum de estudio.

El tema se llama Easy On Me y se estrenará el próximo viernes 15 de octubre, sin embargo, la artista le regaló a sus seguidores un pequeño vistazo sobre lo que será el video con el que lanzará este nuevo material.

Easy On Me - October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

Además, confesó que su nuevo disco lo grabó en gran parte para su hijo Angelo, pues quiso tener en sus manos un álbum con el que pudiera explicarle las decisiones que como madre y mujer había tomado en su vida.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Sentí que quería explicarle, a través de este disco, cuando tenga 20 o 30 años, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar su vida entera en la búsqueda de mi propia felicidad”.