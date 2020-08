Adele vuelve a sorprender, ahora en leggins y su cabello rizado

Adele sigue ausente de los escenarios desde hace cinco años y tomó una correcta decisión al dedicar este tiempo para cuidar de sí misma tras su divorcio, adoptó un régimen de alimentación y ejercicio que sorprende cada día a sus fans.

La cantante británica de 32 años nuevamente acaparó la atención al postear una fotografía en su cuenta de Instagram donde luce diferente, radiante, sin maquillarse, con leggins y su cabello rizado, lo que la hizo obtener miles de likes y mensajes de sus seguidores.

Thank you Queen for always making us all feel so loved through your art ♥️♥️ Una publicación compartida por Adele (@adele) el 1 de Ago de 2020 a las 11:09 PDT

Con esta imagen, Adele rindió un homenaje a Beyoncé, una de las artistas que más admira. "Gracias reina por siempre hacernos sentir amados a través de tu arte", escribió mientras muestra que disfrutaba del documental de la cantante estadounidense.

La intérprete de Someone Like you ha sido protagonista de un cambio radical en el último año en su físico. Se ha mencionado que el método usado por Adele se basa en el consumo de alimentos que interaccionan con un grupo de proteínas llamado sirtuinas y no solamente sirve para perder peso, sino también para estimular la reparación celular.

We both tried to ruin Christmas but then both our hearts grew! Thank you for coming to my party and making us feel like kids Grinch 💚 Merry Christmas and Happy Holidays everyone x Una publicación compartida por Adele (@adele) el 23 de Dic de 2019 a las 11:32 PST

Según los especialistas Aidan Goggins y Glen Matten, autores del libro “The Sirtfood Diet”, esta dieta actualmente de moda en Europa, cuenta con un plan para aumentar drásticamente el consumo de alimentos con polifenoles (compuestos de origen natural que promueven la producción de las sirtuinas, proteínas relacionadas con el buen funcionamiento cerebral y metabólico). Se estima que Adele realizó un drástico cambio de hábitos y logró deshacerse de más de 50 kilos.

La única verdad es que no puede esconder su sonrisa, que ahora viene acompañada de esta nueva imagen.