Sensual e irreverente, Robbie Williams se adueña del Corona Capital

Como un rey de la música, Robbie Williams se presentó esta noche en el Corona Capital 2018, cerrando el primer día de actividades de este festival que reunió a 85 mil personas.

Con puntualidad inglesa, Williams abrió su show en punto de las 23 horas. Lo hizo luego de una larga introducción que lo presentó frente a todos. Vestía una bata negra tipo boxeador, con la que interpretó The Heavy Entertainment Show. Se acompañó de seis bailarinas que salieron con máscaras de luchador.

“Hola México. Soy Robbie Williams. Esta es mi banda y este es mi trasero. Y esta noche su trasero será mío”, fueron las primeras palabras que el británico ofreció luego de Let Me Entertain You, a lo que público que lo recibió con una fuerte ola de aplausos y gritos.

Bodies continuó la velada en la que una pantalla gigante al fondo y dos a los extremos mostraron distintos visuales del cantante, quien provocó a sus seguidores en repetidas ocasiones, levantándose la camisa o haciendo movimientos que levantan el ánimo debieres y hombres de todas edades.

Robbie Williams recordó su etapa con la boy band "Take That" y su presentación en los MTV de 1995. Dijo que en ese concierto se encontraba George Michael, a quien siempre ha admirado; entonces le rindió un homenaje interpretando Freedom.

Rudebox, Kids, Tripping y Feel fueron algunos de los éxitos que llevaron al público de la melancolía al éxtasis.



El británico de 44 años celebró el éxtasis del público y puso a prueba a sus fans. Nicole fue la afortunada que subió al escenario; le cantó Something Beautiful en un sillón, bailo con ella y le dio un beso.

El cantante invitó a su papá al escenario para cantar Better Man. “El es mi héroe”, dijo al público mientras su padre salía del escenario vistiendo un smoking negro.

Rock Dj hizo que el público volviera a animarse y avecinó también el cierre del show. Robbie Williams agradeció al público que le coreó “Olé, Olé, Olé”. Volvió al escenario con una playera de la Selección Mexicana y una chamarra con la leyenda “Mexico is the shit (México es la verga)”, cantó Ángel y se despidió del público.



Volvió minutos más tarde y puso al público a cantar My Way, con la que se despidió entre aplausos y las ansias del público de escuchar más.